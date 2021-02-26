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【地區藝術節】大埔青年藝術節2021親子同樂　80個藝術主題節目網上開鑼

親子 11:47 2021/02/26

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大埔街坊劇場《貓阿武不見了！》。（主辦機構提供）

由大埔區議會及香港藝術發展局合辦的大埔青年藝術節2021，將於今個周末（2月27日至28日）在網上舉行。

藝術節以「衝上雲端」為主題，4個類別共超過80個不同形式、主題的藝術節目。其中「藝術工作室 x 大埔藝術中心」，多個藝術工作室將呈獻每個為時約10至15分鐘的原創網上藝術節目，涵蓋劇場演出、藝術專題討論等多個範疇。

3D虛擬導覽。（主辦機構提供）

「齊齊學」的部分則透過輕鬆的網上教學，與觀眾分享各種手作、戲劇、音樂、舞蹈及演繹故事的技巧，共度一段好玩又有意義的學習時光。

「互動工作坊」着重藝術家與大眾之間的交流，透過富含互動元素的網上工作坊或分享環節，讓參加者與藝術家實時溝通，縮短彼此距離。

    點擊圖片放大
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此外，大埔青年藝術節亦與香港教育大學文化與創意藝術學系合作，為參加者提供兩項特別的虛擬體驗。「大埔藝術中心3D虛擬導覽網站」將帶領參加者參觀中心各個藝術工作室及設施，通過多媒體導覽，360度暢遊中心。

而網上展覽則會展出教大文化與創意藝術學系學生的互動藝術作品，讓瀏覽者透過不同視覺及聽覺效果與大埔區內各個地標互動。

是次藝術節的活動包羅萬有，迎合不同年齡與喜好的參加者，包括適合小朋友和家長一起參加的「一家大小」、為藝術文化愛好者度身訂造的「藝‧文青」及展示不同民族特色藝術的「民族色彩」。

記者：May Lee

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