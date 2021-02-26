【開心復課】取消小一至小四復課後首次考試 校長：減少學生家長壓力

▲ 許定國校長表示，希望能減低學生重新適應的壓力。

莘莘學子們在未來兩、三星期該可陸續重返校園與同學及老師見面，經過一段長時間的網上課堂後，學校可按需要為各年級同學擬定不同的上課日子，讓同學們分批回到校園，在保持適當距離下恢復正規學習。



重新適應：久違的校園生活

能夠回復面授課堂，同學定必興奮萬分。但經歷過近兩年的浮動校園生活後，學生對於能夠正常回校學習，卻又可以用「陌生亅二字來形容。因去年他們實際在校園上課的日子，迄今不過約百多天。

對於重返校園，有的學生可能已忘記了自己的座位在那，低年級學生更有機會找不到自己所屬的課室，又需要花時間學習與班中同學相處及適應課室運作等……一切好像重新開始。除了同學，家長們也要再度適應子女回校上課的新安排，不知不覺間雙方或許都出現了不同程度的壓力反應，影響親子關係。



三贏對策：由評估代替考試

其中最影響親子關係的元素，應當是考試。3月及4月是學校考試的月份，當知道了明確的上課安排，家長便不期然注視校曆表上所標示的考試日期，「準備考試模式」的心理狀態已在瞬間啟動，提示孩子要為考試作好準備。



要讓孩子全人成長，我們必須了解孩子在學習過程中所遇到的困難，從中加以協助及支援，這樣孩子既可擁抱知識，亦能獲得心靈上的滿足。為了減輕學生們剛回校園的壓力，我校決定將小一至小四的考試改以評估方式進行，評估結果只用作了解在這段以網課學習形式為主的期間下，學生對學習內容實際上有多少掌握。

是次評估結果將不會紀錄於成績表內，這安排自然也不會計算學生成績的排名，此舉既讓學生在恢復面授課堂初期能平衡情緒，減少壓力，同時亦讓教師掌握並了解學生的學習進度，家長也不會因受到名次的刺激而影響親子關係，從而達至「三贏亅的果效。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD



你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！