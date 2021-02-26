【新冠併發症】10歲男童染疫引起併發症截四肢保命 媽媽：他崩潰痛哭

▲ 10歲童確診新冠肺炎引起罕見併發症，影響身體凝血功能被迫截四肢保命。

新冠肺炎疫情持續，美國一名10歲男童確診新冠肺炎後，出現罕見併發症「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C），影響身體凝血功能，被迫截四肢保命。其母在眾籌平台GoFundMe分享兒子接受治療的過程，並希望籌款做更進一步治療。

▲ 10歲男童確診新冠肺炎後，出現罕見併發症「小兒多系統發炎症候群」。

10歲男童Dae’Shun Jamison於去年12月20日起感到劇烈頭痛，隔日因高燒入院，後來確診。確診後醫生發現他患有併發症「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C），導致身體不同部位有發炎症狀，另影響血液凝固功能。

Dae’Shun曾要戴呼吸機，出現心臟衰竭，其他器官逐漸失去功能等問題，需要做靜脈透析及使用ECMO體外膜肺氧合機器替代心肺，將氧氣注入他的血液。不過，由於Dae’Shun有血液凝固問題，四肢缺乏血液流動和手部組織受損，故要截肢保命。

他右手動脈中有血塊，並已超過2星期，所使用的血液稀釋劑也無效。

於是醫生決定為他先後切除右腿、雙手及左腿。

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Dae’Shun的媽媽表示，起初兒子因患有自閉症的關係，對於截肢、靜脈透析等都不理解。但後來，當醫護人員和自己向他解釋翌日要截除雙腿時，他明白了。他明白手術醒來後，雙腿會變得不一樣。

他完全崩潰痛哭了。我無法想像我的孩子會發生這種事。請大家繼續為我們祈禱。

媽媽表示，未能想像兒子日後怎樣生活。兒子很喜歡踢足球，希望日後他能適應用假肢，再次行走。

Helen DeVos Children’s Hospital兒童傳染科主任 Rosemary Olivero 指，通常兒童感染新冠肺炎都是輕症，因此很難讓家長及早發現MIS-C症狀。MIS-C症狀通常在感染新冠肺炎後幾周出現，臨床症狀類似川崎氏症，會造成皮疹、結膜炎、腹瀉等。部分嚴重MIS-C患者會出現心臟功能障礙，加上血液凝塊或出血問題，影響身體其他部位輸送血液。

她提醒，家長應密切監測兒童的健康狀況，發現疑似症狀立即求醫。因為往往兒童染疫後病徵輕微，而忽略引發罕見併發症風險。

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責任編輯：羅嘉欣