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【酒店下午茶】中環．石板街酒店聯乘珠寶品牌Annoushka推出下午茶　一位298元送1,000元珠寶禮券

休閒消費 12:35 2021/02/26

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中環．石板街酒店與珠寶品牌Annoushka推出下午茶，惠顧食客可獲贈價值1,000元的Annoushka購物禮券。(酒店提供)

中環．石板街酒店Gradini意大利餐廳與英國著名高級珠寶品牌Annoushka合作，推出「鎖愛下午茶」(298元/位、$528元/兩位，另加一) ，惠顧下午茶食客更可獲贈價值1,000元的Annoushka購物禮券。

Annoushka的「鎖愛」系列是以珍貴的寶石密鑲成象徵浪漫愛情的圖騰，讓愛侶藉以表達愛意。Gradini廚師團隊便以「鎖愛」系列為創作靈感，透過精緻優雅的下午茶美點演繹甜蜜滋味。

下午茶美食十分豐富，包括多款鹹甜美食。(酒店提供)

鹹點包括龍蝦三文治、鵝肝配砵酒啫喱、魚子醬蟹肉脆餅、番茄水牛芝士配香草蛋黃醬麵包。甜品則包括檸檬瑪德蓮配朱古力金粒、金箔蜜糖啫喱、金箔玫瑰意式奶凍及松露朱古力。

此外，配以士多啤梨果醬及傳統奶油忌廉的英式鬆餅同樣不容錯過，為下午茶完美作結。

客人亦可額外升級享受兩款雞尾酒「Apple Blossom」及「Elephant Gin」。(酒店提供)

享受下午茶同時，客人更可挑選即磨咖啡或Tea WG原片茶葉沖泡的頂級茗茶配搭，與摯愛或好友享受一個甜蜜愜意的下午。客人亦可額外升級享受兩款雞尾酒「Apple Blossom」及「Elephant Gin」。

INFO
Gradini聯乘Annoushka「鎖愛下午茶」
供應日期： 即日至4月23日  
時間：下午3時至5時30分
價目：298元一位、528元兩位(另加一) 
電話：2308 3088

撰文：Ｍabel

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