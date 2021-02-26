【KO濕疹】每日早餐食麵包配奶茶濕疹纏身 30歲OL自創養生飲品重拾健康

▲ 30歲OL每日早餐食麵包配奶茶，半年肥33磅自創養生飲品改善濕疹。

濕疹發作痕癢難當，台灣一名30歲女子長期受濕疹困擾，一個月要向皮膚科求診4次。經醫生問症後，發現女子飲食習慣有問題，每日早餐習慣吃高糖食物及飲品。女子其後調整飲食，並自創了一款養生飲品，成功令體重回落並改善濕疹。

據台灣電視節目《醫師好辣》，皮膚科醫生蔡逸姍分享了一個個案，一名30歲OL常常反覆受濕疹困擾，一個月要看診4次，本來她的濕疹只是局部一小塊，此起彼落地生長，後來範圍越來越多和嚴重，體重更在半年間從99磅增至132磅，身形宛如吹氣球。

蔡逸姍提醒該名女患者要注意飲食，細問她的飲食習慣才發現，她每天為求方便，都會去便利店買奶茶加麵包做早餐。麵包選糖分偏高的奶油麵包或紅豆麵包，屬非常精緻的澱粉，再配大瓶奶茶，含糖量相當高，吃下後容易造成血糖迅速上升。

在維持這樣的飲食後，她結果越吃越胖。蔡逸姍強調，肥人跟瘦人相比，肥人皮膚病較多，因為皮膚易磨擦流汗，甚至會產生出息肉等問題。

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蔡逸姍建議該患者要調整飲食，如果要去便利店買早餐，可選比較簡單、看得出原形的食物，如番薯、香蕉、豆腐沙律等，而飲品可改選低糖或無糖豆漿。

後來該名女患者想到另一個辦法，自創一款養生飲品，方法是把新鮮或乾燥的白木耳泡過後再丟入飯煲，跟紅棗、枸杞一起燉煮，上班時日日都飲，慢慢體重就回落。蔡逸姍稱，這是一個比較不痛苦的減肥方法外，患者的濕疹也漸見好轉，由原本一個月要看4次皮膚科，最後只是有時來看一次。

蔡逸姍稱，許多人好奇濕疹能靠吃甚麼而變好，而她指出其實無法靠只吃某一種食物就能改善。她引述外國有研究證實，低升糖指數飲食能改善乾癬和暗瘡等問題：

吃甚麼會變好？其實最簡單，健康飲食就是會讓皮膚變好。

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責任編輯：羅嘉欣