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【食用安全】進食四川火鍋底料恐有致死風險　美國下令回收中國製名揚火鍋底料

食用安全 12:30 2021/02/26

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美國下令回收10萬磅 「名揚」火鍋底料，指其成分有致死風險。

美國農業部食品安全檢驗局（FSIS）本周一（22日）下令回收近10萬磅中國四川「名揚」火鍋底料，指其含有可致死成分，並敦促已購買該產品的顧客勿食用。TOPick發現，涉事產品於「淘寶網」亦有發售。

FSIS緊急回收含有牛脂成分的「名揚」火鍋底料，指其沒經過複檢，也沒有聯邦檢查的標記。該產品列為最高級的「I級」，即是「一種危害健康的產品，使用後可能引致嚴重健康後果或死亡」。

被回收的三款產品如下：

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美國當局回收約96,810磅「名揚」火鍋底料，涉事產品已被運往亞利桑那州、加州、夏威夷、內華達州、紐約及德州的食肆、分銷商及超市等零售點。FSIS召回等級分為I、II和III三級，涉事產品屬於最高級「I級」，當局敦促已購買該產品的顧客勿食用，應把它們丟棄或退回購買地點。

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責任編輯：羅嘉欣

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