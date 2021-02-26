【拆彈專家2】謝君豪奉旨狠摑劉德華　大讚華仔專業合作愉快

▲ 謝君豪跟劉德華於戲裡為一對好兄弟。

由邱禮濤執導、兩大影帝劉德華和劉青雲擔正演出的電影《拆彈專家2》票房理想，連續8日高踞中西片票房冠軍，收近千萬。在《拆彈專家2》演極端恐怖份子馬世軍的謝君豪，因被劉德華所演的潘乘風背叛，令二人關係決裂，於是馬世軍更作出復仇，令潘乘風身陷險境。

在《拆彈專家2》其中一幕戲講述馬世軍將潘乘風鎖在石屋內，並大力掌摑對方兼綁上炸彈。

▲ 戲裡有一幕謝君豪掌摑華仔的戲份。

拍攝當日二人為求做到最好，埋位前不斷對稿，當拍攝掌摑戲份時，現場氣氛變得緊張沉重；不過，被謝君豪掌摑的華仔，當完成這個鏡頭後即不忘幽默一下，作狀吻謝君豪「哄番對方」，令現埸笑聲不絕，舒緩了沉重的氣氛。

提到該場掌摑戲，謝君豪稱︰「這場戲我印象好深刻，是講述我如何懲罰背叛我的人，因為知道被背叛後就捉對方去石屋，而且有好長對白，情緒起伏好大，劇情是說我綁著劉德華，在他身上裝炸彈就走。」

▲ 拍攝前二人認真地對稿。

雖然這場戲的情緒非常複雜，但謝君豪就大讚身兼監製的劉德華演起來駕輕就熟，能成功幫助每位演員。

謝君豪說：「華仔事無大小都好關注，由於他是演員出身，所以他非常關注演員的需要，而且好清楚，知道怎樣去令每一位演員都演得最舒服，我跟他合作對手戲最好，所以感受好深。」