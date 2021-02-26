【潮流速報】芬蘭布藝品牌Marimekko 聯乘全球設計師慶祝70載的歡愉
著名芬蘭布藝品牌Marimekko，代表著芬蘭的設計及文化精神，創辦人Armi Ratia透過色彩繽紛的圖案帶出熱情歡愉的氛圍。品牌1951年成立，為慶祝今年成立70周年，特別找來全球的不同設計單位合作推出Co-created系列，實行賀大壽無分國界。
為慶祝成立70周年，Marimekko特別推出Co-created系列，而系列會分為多個單元面世，每次找來全球不同的設計師合作。頭一炮品牌就心系祖國，於是請來同鄉──兩位屢獲殊榮的芬蘭設計師Antti Kekki和Matts Bjolin，以The Art of Printmaking為靈感共同創作了多個服飾項目。二人將Marimekko已故設計師Maija Isola所創作的經典印花Unikko、Kivet和Lokki圖案，結合一些收藏了30年的珍貴相片，還引用了品牌創始人Armi Ratia的經典語錄，作為服飾的設計元素。
環保理念跟品牌一致
提到創始人的名句，Matts表示︰「當然是最經典的『There is only one responsibility–beauty. There is only one reality–a dream. There is only one strength–love』 （美麗是唯一的責任；夢想是唯一的現實；愛是唯一的強項），不敢相信這會是由一個當年只有12歲的Armi寫下來！」Antti則認為「There must be a reason to dirt a fine white cloth with print」（將一塊白布潑上圖案，背後必定有原因）很有啟發性。而這些發人深省的句子，都可以在系列的服飾中找到。
除此之外，Ratia女士的舊照片也令二人覺得非常吸引，因此亦被放到恤衫上。問到二人2021年的願望，他們都異口同聲表示希望有一個更多包容和可持續發展的世界，怪不得系列亦不乏環保概念，當中就包括一雙利用了環保物料製成鞋底的運動鞋。
全新初春圖案
至於Marimekko的初春系列，則將品牌印花圖案包括全新Kiila印花及1968年創作的Taifuuni印花，與大膽新穎的設計互相結合成為一些幾何圖案，更將幾何概念放到剪裁上。
產品查詢︰2701 9288