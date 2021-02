【潮流速報】芬蘭布藝品牌Marimekko　聯乘全球設計師慶祝70載的歡愉

▲ Antti和Matts將品牌收藏了30年的珍貴相片印到恤衫上,除了前面這張大家所見的,背面是創辦人Armi Ratia很專注在地上畫畫的照片。(恤衫$3,295、半截裙$2,695、帆布袋$995)(湯炳強攝)

著名芬蘭布藝品牌Marimekko,代表著芬蘭的設計及文化精神,創辦人Armi Ratia透過色彩繽紛的圖案帶出熱情歡愉的氛圍。品牌1951年成立,為慶祝今年成立70周年,特別找來全球的不同設計單位合作推出Co-created系列,實行賀大壽無分國界。

為慶祝成立70周年,Marimekko特別推出Co-created系列,而系列會分為多個單元面世,每次找來全球不同的設計師合作。頭一炮品牌就心系祖國,於是請來同鄉──兩位屢獲殊榮的芬蘭設計師Antti Kekki和Matts Bjolin,以The Art of Printmaking為靈感共同創作了多個服飾項目。二人將Marimekko已故設計師Maija Isola所創作的經典印花Unikko、Kivet和Lokki圖案,結合一些收藏了30年的珍貴相片,還引用了品牌創始人Armi Ratia的經典語錄,作為服飾的設計元素。

▲ Kornetti連身裙以圓形為創作的起點,除了圖案之外,裙腳部分亦細致地採用了帶圓的效果。(連身裙 $3,695、手袋$3,995)(湯炳強攝)

▲ 恤衫上的Taifuuni印花是品牌已故設計師Maija Isola於1968年創作,將單一圖案放到白恤衫上比起全件印滿Taifuuni print更容易駕馭。(恤衫$2,995、半截裙$2,495、sneakers$1,895)(湯炳強攝)

▲ 此印上Pieni Keidas圖案的連身裙,用上鬆身剪裁,希望女性借助明艷的服飾勇敢表達自我,並希望女性穿得舒適。(連身裙$3,295、手袋$3,995)(湯炳強攝)

▲ 大熱的Karla皮包今季繼續是品牌力推的項目,新一季換上了金屬鏈帶,更具型格。($2,995)(湯炳強攝)

▲ 兩位屢獲殊榮的芬蘭設計師Antti Kekki(左)和Matts Bjolin(右),獲Marimekko邀請創作Co-created系列。(品牌提供)

▲ 品牌最具標誌性的Unikko印花今季有全新的鮮黃版本,腳上這雙sneakers肯定成為焦點。($1,695)(品牌提供)

環保理念跟品牌一致

提到創始人的名句,Matts表示︰「當然是最經典的『There is only one responsibility–beauty. There is only one reality–a dream. There is only one strength–love』 (美麗是唯一的責任;夢想是唯一的現實;愛是唯一的強項),不敢相信這會是由一個當年只有12歲的Armi寫下來!」Antti則認為「There must be a reason to dirt a fine white cloth with print」(將一塊白布潑上圖案,背後必定有原因)很有啟發性。而這些發人深省的句子,都可以在系列的服飾中找到。

除此之外,Ratia女士的舊照片也令二人覺得非常吸引,因此亦被放到恤衫上。問到二人2021年的願望,他們都異口同聲表示希望有一個更多包容和可持續發展的世界,怪不得系列亦不乏環保概念,當中就包括一雙利用了環保物料製成鞋底的運動鞋。



全新初春圖案

至於Marimekko的初春系列,則將品牌印花圖案包括全新Kiila印花及1968年創作的Taifuuni印花,與大膽新穎的設計互相結合成為一些幾何圖案,更將幾何概念放到剪裁上。

產品查詢︰2701 9288