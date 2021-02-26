【潮流速報】芬蘭布藝品牌Marimekko　聯乘全球設計師慶祝70載的歡愉

▲ Antti和Matts將品牌收藏了30年的珍貴相片印到恤衫上，除了前面這張大家所見的，背面是創辦人Armi Ratia很專注在地上畫畫的照片。（恤衫$3,295、半截裙$2,695、帆布袋$995）（湯炳強攝）

著名芬蘭布藝品牌Marimekko，代表著芬蘭的設計及文化精神，創辦人Armi Ratia透過色彩繽紛的圖案帶出熱情歡愉的氛圍。品牌1951年成立，為慶祝今年成立70周年，特別找來全球的不同設計單位合作推出Co-created系列，實行賀大壽無分國界。

為慶祝成立70周年，Marimekko特別推出Co-created系列，而系列會分為多個單元面世，每次找來全球不同的設計師合作。頭一炮品牌就心系祖國，於是請來同鄉──兩位屢獲殊榮的芬蘭設計師Antti Kekki和Matts Bjolin，以The Art of Printmaking為靈感共同創作了多個服飾項目。二人將Marimekko已故設計師Maija Isola所創作的經典印花Unikko、Kivet和Lokki圖案，結合一些收藏了30年的珍貴相片，還引用了品牌創始人Armi Ratia的經典語錄，作為服飾的設計元素。

▲ Kornetti連身裙以圓形為創作的起點，除了圖案之外，裙腳部分亦細致地採用了帶圓的效果。（連身裙 $3,695、手袋$3,995）（湯炳強攝）

▲ 恤衫上的Taifuuni印花是品牌已故設計師Maija Isola於1968年創作，將單一圖案放到白恤衫上比起全件印滿Taifuuni print更容易駕馭。（恤衫$2,995、半截裙$2,495、sneakers$1,895）（湯炳強攝）

▲ 此印上Pieni Keidas圖案的連身裙，用上鬆身剪裁，希望女性借助明艷的服飾勇敢表達自我，並希望女性穿得舒適。（連身裙$3,295、手袋$3,995）（湯炳強攝）

▲ 大熱的Karla皮包今季繼續是品牌力推的項目，新一季換上了金屬鏈帶，更具型格。（$2,995）（湯炳強攝）

▲ 兩位屢獲殊榮的芬蘭設計師Antti Kekki（左）和Matts Bjolin（右），獲Marimekko邀請創作Co-created系列。（品牌提供）

▲ 品牌最具標誌性的Unikko印花今季有全新的鮮黃版本，腳上這雙sneakers肯定成為焦點。（$1,695）（品牌提供）

環保理念跟品牌一致

提到創始人的名句，Matts表示︰「當然是最經典的『There is only one responsibility–beauty. There is only one reality–a dream. There is only one strength–love』 （美麗是唯一的責任；夢想是唯一的現實；愛是唯一的強項），不敢相信這會是由一個當年只有12歲的Armi寫下來！」Antti則認為「There must be a reason to dirt a fine white cloth with print」（將一塊白布潑上圖案，背後必定有原因）很有啟發性。而這些發人深省的句子，都可以在系列的服飾中找到。

除此之外，Ratia女士的舊照片也令二人覺得非常吸引，因此亦被放到恤衫上。問到二人2021年的願望，他們都異口同聲表示希望有一個更多包容和可持續發展的世界，怪不得系列亦不乏環保概念，當中就包括一雙利用了環保物料製成鞋底的運動鞋。



全新初春圖案

至於Marimekko的初春系列，則將品牌印花圖案包括全新Kiila印花及1968年創作的Taifuuni印花，與大膽新穎的設計互相結合成為一些幾何圖案，更將幾何概念放到剪裁上。

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