【貪心媽媽】5000元電子消費券阿媽要求預支分一半　失業兒大呻︰點解唔俾我應急

▲ 有失業人士被媽媽開口叫預支分一半5000元電子消費券，大感無奈。

新一份《財政預算案》首次向每名18歲或以上港人及新來港人士派5000元的電子消費券，預料計劃最快今年暑假接受登記。有失業人士認為好過無，但當中有人慘被阿媽要求分一半，由於不能折現，阿媽就叫送2、3千元禮物，令他感到非常無奈。

該名失業人士在「香港討論區」發文表示，日前收看財政司司長陳茂波宣讀財政預算案直播期間，已經收到媽媽傳來訊息，表示政府派發電子消費券後，要分一半給她。

5幅圖看清新一份財政預算案「派糖」重點：

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去年政府派發1萬元，媽媽已抽取了他4000元。而上月被公司解僱的他，原以為電子消費券可以應急，如今「就嚟食飯都有問題啦」，幸好平時有儲蓄習慣，仍有錢俾家用。他難以理解為何媽媽不體諒。

點解政府派錢應急，都唔可以俾我自己應下急。

購物清單件件約3千元

他質疑電子消費券難以分一半，媽媽幾分鐘後即傳來購物清單，件件貨品都值2000幾至3000元，亦非生活必需品。

嗰啲嘢又唔係乜屋企用嘅嘢，全部都係佢自己嘅嘢……

網民斥貪錢︰自己都有份攞

網民認為這位媽媽太貪錢，「阿媽都有份攞5000蚊」，但阿媽開到口，身為孝子都無辦法。點擊圖片即睇更多留言︰

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責任編輯︰林綺玲