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【離開TVB】效力大台43年被改簽一年一騷約　余子明感不被重用決意離巢退休

娛樂 12:44 2021/02/26

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余子明2020年已離開TVB並退休。

早在60年代已投身演藝圈工作的余子明，早年以歌手身份出道，出過歌也在夜總會獻唱，後因受《歡樂金宵》邀請下加入TVB，至2020年效力無綫43年。

不過，2020年8月，余子明拍畢劇集《踩過界II》後便離開大台正式退休。他接受傳媒訪問時透露，因為TVB要求與他改簽一年一騷合約，不甘被大台綁死，但又只有一套劇拍的情況下，余子明由此決意離開TVB並退休。

余子明不甘改簽一年一騷約而決定離開TVB。（網上圖片）

為拍劇險喪命

余子明在1976年起加入TVB，雖然中途曾離開數年到海外發展歌唱事業，但最終仍返回TVB拍劇。他在大台逾40年的演戲生涯中，參演過的劇集多不勝數，是資深綠葉。

余子明也出演過不少經典劇集，如《封神榜》中的姜子牙、《金枝慾孽》中的鄂公公，而他在綜藝節目《歡樂今宵》中的趣劇演「大眼雞」就最為觀眾熟悉。

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數十年的從演生涯，余子明為大台效力拚搏，他提起當年拍攝《尋秦記》，因馬車突然下塌，致撞傷腦部險喪命。

他表示當年撞傷大腦後痛到不能言語，但為免阻礙劇組拍攝，他就繼續開工。直至幾日後，他回家感到身體不適，於是入院才查出腦移位，亦有內出血情況，需花近20萬做手術，並自付部分醫藥費。現時，他的頭部亦有留下明顯疤痕。

余子明曾在拍《尋秦記》時傷及大腦。（網上圖片）

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一生無悔無怨

余子明在TVB效力多年，最終被投閒置散，但他都對公司無怨言：「我為3個子女供書教學都是他俾錢我。」

他又曾稱：「一生無悔無怨，認識的朋友不少，曾有相命師傅指我的無形財產比李生更多，他意指我的人緣，我也覺得自己到哪裏的人緣也不錯。」

余子明在TVB工作43年。（網上圖片）

他多年來只有一個小小遺憾：「入TVB前曾當過歌手。以前有個心願，就是能於紅館開演唱會，但不是要錢，是想開一個慈善演唱會，將所有收入捐給慈善機構，那我就很開心。」

同場加映：黎彼得專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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