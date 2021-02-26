【疫苗接種】董建華、梁愛詩、林秉恩、曾浩輝接種科興疫苗　高永文籲市民接種後要繼續戴口罩

▲ 高永文（左二起）、林秉恩、曾浩輝一冋到中央圖書館接種疫苗。（曾耀輝攝）

新冠疫苗接種計劃今日（26日）展開，疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝今早（26日）到位於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種。他說，打針後感覺良好，醫護人員細心，過程順利，希望接種疫苗後可控制疫情，社會回復正常。

全國政協副主席、香港特區前特首董建華指，接種後感覺良好，沒有特別反應，呼籲港人踴躍參與，團結戰勝疫情。律政司前司長梁愛詩也有到場接種疫苗，她表示過程順利，無任何問題，感到開心，期望可以盡早通關，指已經一整年無去過北京，希望探望家人和朋友。

▲ 疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝。(照片擷自陳凱欣Facebook專頁)

衞生署前署長林秉恩表示，今次是見證歷史，呼籲市民不要浪費機會。食衞局前局長高永文指，今次是陪林秉恩接種，他呼籲市民踴躍接種，但提醒即使接種後亦不要鬆懈，要繼續戴口罩保護自己。立法會前議員陳凱欣也有同行，她呼籲合資格市民盡快接種疫苗。

▲ 衞生署前署長林秉恩。(照片擷自陳凱欣Facebook專頁)

▲ 全國政協副主席、香港特區前特首董建華。（曾耀輝攝）

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記者：蘇文軒