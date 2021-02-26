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《靈魂奇遇記》入場人次勝《神奇女俠1984》　PIXAR新作《盛夏友晴天》推出預告

娛樂 12:15 2021/02/26

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《靈魂奇遇記》

迪士尼與PIXAR《靈魂奇遇記》（Soul）在香港於2月18日戲院重開當日上映，口碑票房同熱爆，在本港開畫8日（2月18至25日）入場人次達71,779人，力壓《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）成為外語片入場人次冠軍。

《靈魂奇遇記》報捷外，迪士尼與PIXAR亦公布新片《盛夏友晴天》（Luca）預告，故事以意大利海㡳走到海邊小鎮為背景，由PIXAR短片《月亮》（La  Luna）金像提名導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）的自身經歷所啟發。

《盛夏友晴天》

恩里科在意大利熱那亞（Geona）成長，童年深受日本動畫大師宮畸駿影響，令他的作品不僅充滿歐洲風情，更擁有令人會心微笑的奇妙想像力。非常陽光的異國風情畫面，配合熱情的意大利音樂，好讓觀眾享受電影同時也仿如去了歐洲渡假。
 
故事講兩個對人類世界充滿好奇的小海獸，決定上岸變成人類外表，遊走在意大利里維埃拉（Italian Riviera）的臨海小鎮，但偏偏這個小鎮是以捕捉海獸馳名，二人要隱藏身份的祕密，不能碰水，否則打回原形。他們與新結識的朋友組織了三人小隊，一起展開精彩刺激的追夢歷險。

撰文 : TOPick柴犬出動

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