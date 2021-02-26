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海關檢獲今年最大宗毒品案　檢獲80公斤懷疑可卡因市值約1.26億元　

社會 12:37 2021/02/26

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海關檢獲今年最大宗毒品案，檢獲80公斤懷疑可卡因市值約1.26億元。（資料圖片）

海關今（26日）表示，破獲一宗約1.26億元販毒案，檢獲80公斤懷疑可卡因，是今年目前最大宗毒品案，一名53歲報稱是貨運代理的男子被捕。

毒品調查課監督李嘉明表示，年初與南美執法機關交流情報，指販毒集團可能利用水果及冷凍貨櫃作掩飾，偷運毒品至亞洲。海關透過情報分析及風險管理，加強搜查高風險貨櫃，本周二（23日）在一個報稱來自秘魯的急凍提子貨櫃中，發現兩個可疑的尼龍袋，檢獲67磚懷疑可卡因。

經初步檢查，相信磚裝物體是懷疑可卡因，重量約80公斤，總市值約1.26億港元。海關估計，販毒集團認為執法人員檢查冷凍貨櫃的成本及難度較高，嘗試「搏大霧」，趁南美洲提子當造的時節，將毒品擺放在凍櫃內，以減低被執法人員揀選的機會。而販毒集團亦利用多重防水物料包裝毒品，以發揮防水防潮的作用。行動中，海關拘捕一名53歲男子，報稱是貨運代理，案件仍在調查中，不排除有更有人士被捕。

李嘉明補充，販毒集團今次利用極迂迴的路線避開人員偵查，這批毒品先由秘魯寄出，途經釜山、厄瓜多爾、高雄等多個港口再抵達，相信會再經陸路運往內地，但不排除有毒販趁貨櫃停留在港的時候，再將毒品偷運入境。

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記者：陳麗娜

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