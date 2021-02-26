【商場消費】海港城推出新餐飲獎賞Delicious Every Day　食飯滿$500送$100美食優惠券+滿$1,000送$200

▲ 海港城推出新餐飲獎賞 Delicious Every Day，食飯滿指定金額送購物美食券。（商場提供）

尖沙咀海港城近期有多達11間新餐廳開幕，由即日起至4月1日，海港城會推出全新Delicious Every Day餐飲消費獎賞，食客以指定電子貨幣於同日單一消費滿指定金額，即可換領購物及美食優惠券。

▲ 餐飲消費獎賞滿$500即送高達$100購物美食券，滿$1,000即送$200。（商場提供）

獎賞一包括單一消費滿$500，即可換領高達$100美食優惠券；而獎賞二則需單一消費滿$1,000，即可換領高達$200購物及美食優惠券。

美食優惠券可於60間食肆使用，專享低至半價現金折扣，當中包括多間新餐廳，如Da Filippo、Nara及Lady Nara、祥仔辣辣、雪下覓炙、幸・匠燒及The Coffee Academics等。

▲ 美食優惠券可於60間食肆使用，專享低至半價現金折扣。（商場提供）

換領詳情

日期：由即日起至4月1日

時間：12:30pm – 9pm

地點：

1. 海洋中心1樓（近OC 112號舖 La Perla）

2. 港威商場2樓（近GW 2404號舖 DARPHIN）

電話︰2118 8666

網址︰http://www.harbourcity.com.hk/tc/happening/delicious-every-day/

記者︰黃依情