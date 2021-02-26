【危險藥物】警方撿獲市值約20萬共1.8萬粒減肥藥　一名27歲本地男子涉販賣危險藥物被捕

▲ 警方撿獲市值約20萬共1.8萬粒減肥藥，拘一名27歲本地男子。（衞生署提供）

衞生署去年8月接獲投訴指，有人利用社交媒體平台銷售聲稱由海外進口，但沒有標籤的減肥產品，並以「2星期減10磅」作招徠吸引市民購買，警方今（26日）指，已連同衞生署於昨日（25日）採取聯合行動，在屯門藍地村屋拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「非法管有第一部毒藥」、「非法管有未經註冊的藥劑製品作販賣用途」及「販賣危險藥物」，警方當場撿獲共約1.8萬粒屬第一部毒藥和510粒屬危險藥物的藥丸，市值約20萬元。

屯門警區特別職務隊主管廖敏盈督察表示，被捕男子姓魏，報稱無業，經網上由韓國訂購相關減肥產品，售賣該產品約2年半，每月生意約在10宗內。警方應衞生署要求協助調查，昨日上午8時，與衞生署採取聯合行動，突擊搜查屯門藍地一間村屋，拘捕該名27歲本地男子，在單位撿獲超過1,000包共1.8萬粒屬第一部毒藥，以及510粒屬危險藥物的藥丸，市值約20萬元。警方呼籲市民不應胡亂上網購買或服用成份不明藥物。

衞生署昨日亦呼籲市民切勿購買或服用沒有標籤的減肥產品，因該些產品可能含有受管制的西藥成分並危害健康。

署方指購得上述產品樣本作化驗，結果顯示該些產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥，包括「麻黃鹼」、「氟西汀」、「氫氯噻嗪」及「托吡酯」。

署方表示，「麻黃鹼」一般用於治療鼻塞，其副作用包括焦慮症，頭痛，失眠和噁心；「氫氯噻嗪」用於治療高血壓，副作用包括低血壓和電解質不平衡：「氟西汀」用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠；「托吡酯」用以治療癲癇症或預防偏頭痛，可以引起認知相關障礙及神經精神異常。



根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。



衞生署呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

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記者：陳麗娜

