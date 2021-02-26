【突破障礙】突患弱視慘失工作offer　日女生無懼逆境終遇理想工作

▲ 突患弱視慘失工作offer，日女生無懼逆境終遇理想工作。

日本綜藝節目採訪了一名24歲患視力障礙的女生，她在2年前某天早上起床後，發現視力變得模糊，自此經歷了人生劇變。

日本節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか）訪問了一位女生亞由（あゆ），亞由今年24歲，目前任職於一間「通用設計」公司，專門設計孩子、長者、殘障人士、外國人，所有人都能使用的產品。攝製隊發現她的家裏有一塊滑板，原來她一直希望能帥氣地踩滑板，故不時會練習。

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她表示，在大學四年級找工作的時候，視力突然出了問題，患上弱視，雖然可靠隱形眼鏡或普通眼鏡可矯正視力，但仍然相當模糊。

亞由續指，大學四年級時想從事出版廣告相關的工作，亦已獲公司錄取，但由於視力出現問題，失去工作機會，於是她暫時放棄了找工作。

直至後來，她開始找僱用殘疾人士的工作，她覺得自己視力問題此時可派上用場，最終加入了一間「通用設計」，設計所有人都能使用的產品。

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她透露病發時非常突然，最初早晨起來看手機，發現字體變得模糊、扭曲，後來逐漸看不清細小的字，病情在短短半年間就惡化。

弱視為她帶來不少不便，例如使用手機時要將文字設定到特別大，她亦無法用肉眼分清10日圓和100元，只能靠摸硬幣上的花紋來辨認，為了不讓店員覺得自己奇怪，她買東西時更會裝作是外國人。

化妝也要花好幾倍時間，因為看不清楚所以要湊得特別近，還要逐步拍照確認。

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但就算視力變差，亞由想做的事也和以前沒有分別，現在也在努力實現想做的事。

會努力讓自己不要過於糾結病情，一直告訴自己，要享受當下的時間，並繼續努力。

至於今後的夢想，亞由想提升滑滑板的技巧，「雖然曾經跌倒受傷，有點害怕，但仍會努力練習」，因為這是她在視力變差前就想完成的目標。

想做的事與視力變差是沒有關係的，只不過通往夢想的道路難度變高了，距離變長了，不能因為視力變差就放棄。

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責任編輯：羅嘉欣