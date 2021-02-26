【大學生求職】考「低層」公務員怕被恥笑　港大畢業生擔憂︰ 讀咁多書𢭃得萬零2萬蚊

▲ 一名香港大學剛畢業港男，欲投考公務員助理文書主任，但怕被同學取笑人工低。

現時大學生沒有光環，尤其在疫情下失業率高企，不少大學畢業生求職路甚崎嶇。日前，一名香港大學剛畢業的港男向網民求意見，有感現時做教學助理月薪17K，欲投考公務員助理文書主任，該職位屬「低層」，起薪點15K多，頂薪為31K左右，他怕名牌大學出身的自己會被同學恥笑。

港大畢業生想報考公務員

該港男於20日（上周六）向facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示自己是香港大學剛畢業，學科不是專科，現時在學校當文職工作，是Teaching assistant（TA）教學助理，屬於合約制，月薪約1.7萬元。他指出現時的工作優劣，工作量不多但沒有前途，他有意報考公務員。

workload低，工作環境愉快，好多時間做自己嘢，但冇晉升可言，返工較遠……如果收到ACO offer（15.5k） 走唔走好？

該港男問及想考助理文書主任（Assistant Clerical Officer，ACO），據資料顯示總薪級表第3至15點，起薪由$15,560至$31,750。事實上，他未有職位，現階段投考的政府官員職位都失敗，只有ACO一職的「技能測試」合格，他有感「叫做有啲希望」。

或考慮進修為做教師舖路

同時，他報讀了一年「PGDE」學位教師教育文憑（Postgraduate Diploma in Education Programmes ），考慮抑或繼續做多1至2年教學助理累積經驗，對報PGDE做老師有用，又或者報專科碩士「拎個牌洗底」。可是，他有感學費至少40至50萬元，無法負擔。

現時他心大心細、憂慮多多，他表示如果轉行做助理文書主任，擔心被港大同學取笑。

驚會俾同學恥笑，讀咁多書做公務員底層工逗得萬零二萬蚊……

抨擊該港男自視過高

許多網民留言提供意見，不少人抨擊該港男自視過高，不要以為自己是「天之驕子」，要認清現實。部分留言如下︰

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責任編輯︰王明芳