【死因研訊】男子太古廣場墮斃死因研訊5月開審　研訊主任呼籲家屬聯絡死因庭

▲ 案件今日以內庭形式進行研訊前檢討。（資料圖片）

反修例期間「黃衣人」梁凌杰於金鐘太古廣場墮下身亡，死因庭今（26日）以內庭形式進行研訊前檢討，惟死者家屬今天缺席聆訊。據悉，法庭未能成功聯絡上家屬，死因研訊主任呼籲家屬及知悉家屬情況人士聯絡死因法庭。死因裁判官仍傾向如期5月10日展開研訊，屆時將傳召約30名證人，惟家屬缺席聆訊或成變數，裁判官須考慮研訊是否仍有意義，或證供會否出現重大缺失。

案件今早以非公開形式作出研訊前檢討，死因研訊主任由外聘大律師葉志康擔任，負責研訊的死因裁判官為高偉雄。

惟死者家屬今天缺席，死因研訊主任呼籲，如果有任何人知悉死者家屬情況或有接觸途徑，請透過法庭熱線3916 6204聯絡死因庭，或透過電話3916 6201直接聯絡法庭書記李小姐。另外，如有任何人當日在場或能協助到死因研訊，歡迎透過上述熱線聯絡死因庭。

據悉，法庭昨日黃昏收到死者家屬代表律師電話，得知對方不再代表死者家屬，及至今早10時，死者家屬仍未出席聆訊，法庭亦未能聯絡到家屬，警方一度派人到家屬早前報稱住址，但單位內人士指死者家屬已搬遷，警方會繼續嘗試了解。

據了解，家屬較早前表示希望展開研訊，而嚴格上即使家屬缺席，研訊仍可展開，死因裁判官仍傾向如期展開研訊，惟家屬今天缺席聆訊構成變數，影響到研訊仍否會展開，死因裁判官須考慮研訊是否仍有意義，或證供會否出現重大缺失。

死因研訊暫排期於5月10日至26日進行，共12天審期。據悉，法庭暫將警務處長、消防處長、太古廣場、太古廣場保險公司、及當時廣場棚架工程負責公司列作有利害關係人士，屆時將傳召消防員、警務人員、談判專家及太古廣場職等共30多名證人作供。

記者：王仁昌