【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光　廿四孝爸爸享受做煮飯佬

▲ 譚俊彥在《失憶24小時》突破形象演小男人。

近幾年把事業重心由內地返回香港的譚俊彥（Shaun），先後在TVB劇集《天命》、《包青天再起風雲》及《十八年後的終極告白》等擔正演出，演技亦漸獲認同。

譚俊彥最近在與郭晉安合作的《失憶24小時》內更首次挑戰演黑色喜劇，飾演性格懦弱的小男人蒙一言，成為他的形象一個突破。

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▲ 譚俊彥在《失憶24小時》中首次與郭晉安合作。（湯炳強攝）

初演喜劇與郭晉安一拍即合

《失憶24小時》是譚俊彥首次在TVB接演喜劇，他坦言是挑戰：「因為之前拍《天命》及《特技人》等的角色都較沉鬱，有很多習慣了的演戲模式今次要改變，例如要找回小男人及弱勢的特質，與我的性格差距大，但效果就變得有趣。」

劇中不乏幽默有趣的情節，Shaun表示拍攝時也有不同的準備功夫：「此角色對我來說是難駕馭，會看很多以前的電影作參考，比如周星馳及許冠文，會學習他們的肢體動作及說笑方式。」

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▲ 譚俊彥預習劇本時有參考不同的喜劇演出。（劇照）

同劇有以「阿旺」聞名的視帝郭晉安，二人今次首次合作，譚俊彥就大讚對手：「他很專業，我們是一個非常合拍的形式合作，開頭可能會覺得我比較正經，但相處後就非常OK。」

Shaun又指很欣賞郭晉安：「我在他身上學到很多，他是可以全情投入工作，但只要一停機就可以完全抽離放下，回家後又立即做回自己。」

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堅守「嚴父」原則 不浪費不攀比

過往的譚俊彥予觀眾踏實正經的印象，並演活一系列沉穩的或甚黑暗的角色，但投入角色不免影響情緒，幸好有子女讓他學懂抽離：「一個好家庭對我的支持是很重要。」

2015年，Shaun與內地女星任祉妍結婚，二人育有一女（5歲）一子（3歲）。在子女漸漸成長的過程中，Shaun表示工作以外的時間都是陪伴家人，更笑言在家中最常擔任煮飯佬及司機，是名副其實的暖男爸爸。

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▲ 譚俊彥指家庭是他最大的支持。（微博圖片）

注意小朋友自尊心

但譚俊彥坦言教育子女時，堅持化身「嚴父」：「對小朋友也有惡的一面，可能因為自小也在傳統家庭成長，現在有些規矩都要小朋友遵守，比如吃飯絕不看電視，不可吃剩或玩食物，學懂珍惜是很重要的事。」

他續指：「最不希望小朋友有攀比心，不可以因為別人有所以我們都要有，我不是不買給他們，是教他們分清楚需要及想要。」

不過，Shaun表示年代不同，尊重小朋友也是父母要做的事：「以前的嚴父是不同的，爸爸永遠高高在上，他做甚麼都是對。但現在小朋友很聰明，他們有不同渠道接收資訊，我們就不可再以舊的教育方式教導，像如果在街上不覺意大聲對小朋友說話，我會主動道歉，因為小朋友都要面子。」

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留港發展見證子女成長

靈活的教育方式有助建立良好的親子關係，譚俊彥直言仔女都很黐他：「對囡囡是會很Sweet的，我會抱她一起睡覺。一開始我很抗拒，但有時收工回家看到太太及仔女3個人睡在一起，便覺得畫面好溫馨，那便4個人逼在雙人床，一直睡到不夠位為止吧！」

過去一年受疫情影響，Shaun表示為了子女減去所有不必要的聚會，親戚間也減少到訪彼此的家中，所以譚俊彥父母想見孫仔孫女都只好在公園會面，嚴守防疫措施，非常謹慎。

▲ 譚俊彥回港發展不想錯失小朋友的成長點滴。（湯炳強攝）

故此，工作以外，他也把所有時間放在家庭，只要有時間便陪伴小朋友，也會與太太外出跑步鍛鍊身體，順帶爭取時間過二人世界。

堅持陪伴子女，全因Shaun最想見證他們成長的一點一滴：「當初決定回來香港發展就是不想錯失小朋友的成長，想即使工作到多晚回家都可見到他們，想可以去街市買菜後為他們下廚。或許是我小時候太缺乏父母的陪伴，所以想盡量給美好的親子回憶予小朋友。」

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▲ 譚俊彥指小時候缺乏父母的陪伴。（Instagram圖片）

歷練成長看淡負評

譚俊彥的爸爸是著名影星狄龍，作為星二代，他表示曾經感到壓力：「做星二代的確較易入行。小時候已接觸影視圈的訊息，出道後因觀眾知道是星二代，我要較一般人成熟，要更加努力。」

經歷演技曾被批評，到去年在《十八年後的終極告白》獲讚，他一切都豁達面對，表示對負評很看得開：「發現了一個道理，若有人要攻擊你，他便多少年也會用同樣的理由攻擊你。所以做人真的不可以太Care所有事，否則心靈會變得很脆弱，所以不要太著緊。」

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他也想以過來人身份鼓勵星二代：「我現在放開很多，反而是看見其他星二代被批評會覺得很心疼，其實他們本來就很緊張，但又未必知道路要怎樣走，我很想鼓勵他們不要想太多，開心做好自己就可以。」

入行逾20年，踏足過不同地方的影視圈發展，譚俊彥走過高低起跌，不放棄的精神讓他得到被賞識的機會，也讓他在觀眾心中豎立良好印象：「每個演員都要承受，但捱得過便OK！」

記者：陳家瑩

同場加映：林盛斌專訪