【疫苗接種】5間疫苗接種中心今起為預約市民接種疫苗　市民：打針是為己為人為社會為世界

▲ 文先生指自己接種疫苗後感覺良好。（梁偉榮攝）

新冠疫苗接種計劃今日（26日）展開，早前已於網上預約的優先群組人士可到5間社區疫苗接種中心及18間醫管局轄下的普通科門診診所接種科興疫苗。有市民今早到官涌體育館疫苗接種中心接種疫苗，指接種疫苗是「為己為人為社會為世界」。

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位於官涌體育館的疫苗接種中心今早8時起運作，有市民今早到場接種科興疫苗。屬於60歲以上組別的楊先生今早到場接種新冠疫苗，他表示整個過程十分流暢，由登記至接種只需時5分鐘，其後會被安排觀看宣傳片，提醒不可接種的人士勿接種疫苗，連同打針後休息30分鐘共花約35分鐘。

他表示在網上預約登記首日可在20分鐘內完成預約，又指自己在接種後感覺良好，「完全沒有問題」，又稱對科興疫苗感到十分有信心，不怕有副作用，「科興疫苗係傳統那款疫苗，而復必泰疫苗係新技術，防疫用傳統疫苗是不用怕的，個個都係咁打」。

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現年61歲的謝先生就認為接種的過程十分順利，認為是「先打為快」，又指接種疫苗是「為人為己為社會為世界」。他指出因為疫情的關係今年無法出國旅遊，指接種疫苗後感到「安心好多」，又認為與普通流感針差不多，希望接種疫苗後可以在通關後外出旅遊。

他又指家中有一名90歲的長期病患的媽媽，會先詢問醫生意見才會決定是否接種疫苗。

而70歲的文先生在接種疫苗後表現得十分興奮，被問到為何選擇首日接種，他稱要先爭取接種疫苗的機會「有好嘢唔爭取？（中國）14億人口都打啦」，更指自己接種疫苗後感覺良好，「我仲同局長影相添」。

其間，食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權亦曾到場視察，惟沒有回答記者問題後離開。

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記者：郭詩詩