【湯怡結婚】郭富城出席婚禮賀湯怡麥秋成　洪卓立IG發文：做個善良的人

▲ 湯怡與星級排舞師麥秋成結婚，郭富城、楊受成、樂易玲等一眾嘉賓前往到賀。

藝人湯怡與星級排舞師麥秋成於今日（2月26日）元宵佳節結婚，雙喜臨門的湯怡戴上超大龍鳳鈪幸福出嫁，可喜可賀。今日的婚禮由崔建邦擔任主持，湯怡所屬的英皇公司老闆楊受成及高層有出席。

至於與麥秋成同為舞蹈界的天王郭富城，亦與經理人小美一同到賀。

【湯怡結婚】湯怡戴超大龍鳳鈪出嫁 雙喜臨門做幸福人妻

▲ 湯怡與麥秋成雙喜臨門。（東星圖片）

郭富城楊受成到賀

郭富城和經理人小美一同於今日12時15分到場，郭富城與表示與一對新人有淵源：「看着阿成成長，他曾幫助我，如今已成為排舞師，今天大日子當然要來恭喜他們。」

他續指：「他的太太（湯怡）曾於《寒戰》內當我的秘書，衷心祝福他們。禮物方面，我會給他們利是，他們想買甚麼便買甚麼。得悉他們已有BB，將會一同分享爸爸經。」

婚禮主持為崔建邦，英皇娛樂集團老闆楊受成及無綫高層樂易玲也有到場，其他星級嘉賓包括Sunny Wong、樂隊Dear Jane低音結他手Jackal、彭建新等，一同見證一對新人的婚禮。

【幸福人妻】湯怡麥秋成今日行禮 IG甜晒婚照：謝謝各位祝福

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洪卓立送祝福

霍汶希（Mani）在個人社交平台發文送上祝福，寫道：「恭喜最美麗嘅新娘子。由佢十幾歲嘅『少女黎姿』開始，一直見住佢成長，到而家結婚、成為準媽媽，真係好開心，祝福佢白頭到老永結同心。」

另外在上月底，當湯怡宣布婚訊後，前度男友洪卓立留言祝福：「恭喜恭喜 身體健康！幸福快樂！」到昨晚，洪卓立在IG貼出一張側面且面帶憂愁的照片，並寫道：「Be kind. Life is a mirror.」（做個善良的人，人生就像一面鏡子。）

洪卓立有感而發引來網民紛紛為他打氣加油，並叫他要向前看。

▲ （取自IG）

湯怡與洪卓立曾被喻為娛樂圈的金童玉女，二人拍拖長達11年，湯怡更曾披露洪卓立是自己的初戀。二人又曾一同開設YouTube頻道拍片分享生活，是不少人的集體回憶。

不過，二人於2018年底宣佈分手，湯怡就表示與洪卓立分手後仍是朋友，一起養的一對小狗，還是會輪流照顧。

同場加映：湯怡專訪