  • 25°C
香港時間 : 2021226日 (週五) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【湯怡結婚】郭富城出席婚禮賀湯怡麥秋成　洪卓立IG發文：做個善良的人

娛樂 13:59 2021/02/26

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

湯怡與星級排舞師麥秋成結婚，郭富城、楊受成、樂易玲等一眾嘉賓前往到賀。

藝人湯怡與星級排舞師麥秋成於今日（2月26日）元宵佳節結婚，雙喜臨門的湯怡戴上超大龍鳳鈪幸福出嫁，可喜可賀。今日的婚禮由崔建邦擔任主持，湯怡所屬的英皇公司老闆楊受成及高層有出席。

至於與麥秋成同為舞蹈界的天王郭富城，亦與經理人小美一同到賀。

【湯怡結婚】湯怡戴超大龍鳳鈪出嫁　雙喜臨門做幸福人妻

湯怡與麥秋成雙喜臨門。（東星圖片）

郭富城楊受成到賀

郭富城和經理人小美一同於今日12時15分到場，郭富城與表示與一對新人有淵源：「看着阿成成長，他曾幫助我，如今已成為排舞師，今天大日子當然要來恭喜他們。」

他續指：「他的太太（湯怡）曾於《寒戰》內當我的秘書，衷心祝福他們。禮物方面，我會給他們利是，他們想買甚麼便買甚麼。得悉他們已有BB，將會一同分享爸爸經。」

婚禮主持為崔建邦，英皇娛樂集團老闆楊受成及無綫高層樂易玲也有到場，其他星級嘉賓包括Sunny Wong、樂隊Dear Jane低音結他手Jackal、彭建新等，一同見證一對新人的婚禮。

【幸福人妻】湯怡麥秋成今日行禮　IG甜晒婚照：謝謝各位祝福

    點擊圖片放大
    +6
    +5

洪卓立送祝福

霍汶希（Mani）在個人社交平台發文送上祝福，寫道：「恭喜最美麗嘅新娘子。由佢十幾歲嘅『少女黎姿』開始，一直見住佢成長，到而家結婚、成為準媽媽，真係好開心，祝福佢白頭到老永結同心。」 

另外在上月底，當湯怡宣布婚訊後，前度男友洪卓立留言祝福：「恭喜恭喜 身體健康！幸福快樂！」到昨晚，洪卓立在IG貼出一張側面且面帶憂愁的照片，並寫道：「Be kind. Life is a mirror.」（做個善良的人，人生就像一面鏡子。）

洪卓立有感而發引來網民紛紛為他打氣加油，並叫他要向前看。

（取自IG）

湯怡與洪卓立曾被喻為娛樂圈的金童玉女，二人拍拖長達11年，湯怡更曾披露洪卓立是自己的初戀。二人又曾一同開設YouTube頻道拍片分享生活，是不少人的集體回憶。

不過，二人於2018年底宣佈分手，湯怡就表示與洪卓立分手後仍是朋友，一起養的一對小狗，還是會輪流照顧。

同場加映：湯怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【湯怡結婚】湯怡戴超大龍鳳鈪出嫁　雙喜臨門做幸福人妻
今日 11:15
【湯怡結婚】湯怡戴超大龍鳳鈪出嫁　雙喜臨門做幸福人妻
【幸福人妻】湯怡麥秋成今日行禮　IG甜晒婚照：謝謝各位祝福
今日 10:14
【幸福人妻】湯怡麥秋成今日行禮　IG甜晒婚照：謝謝各位祝福
【湯怡結婚】麥秋成跟足傳統豪過大禮　準媽媽湯怡：自己都好興奮
18:25 2021/02/09
【湯怡結婚】麥秋成跟足傳統豪過大禮　準媽媽湯怡：自己都好興奮
湯怡 郭富城 楊受成 樂易玲 洪卓立 娛樂人物職業 歌手 演員 新手爸媽 家庭關係

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣