【復課百態】復課學校醫療室使用率達200% 福小校長： 同學普遍患上「眼瞓症」

▲ Eva校長表示，建議同學要早點睡覺，重回正軌。

農曆新年假期後，本校安排一、五、六年級的學生率先回校面授上課！詎料，甫復課，醫療室即告爆滿，根據非正式統計，復課後醫療室使用率高達200%。為何復課不久，如此多學生感到不適呢？我前往醫療室探望他們，發現在醫療室的同學普遍患上「眼瞓症」，一般睡覺時間為晚上10時後，更有小一生解釋因復課興奮過度，凌晨一時才睡。

除「眼瞓症」外，不少學生亦在停止面授期間，引發多種不同「症狀」，較常見的包括：

一. 「易忘症」 - 部分學生忘記完成部份停止面授課期間的課業，或回校上課時忘記要上體育課、忘了戴防疫帽、忘了每天收拾書包等。其實，家長和子女可透過及早作上學前準備，預防有關問題出現。

二. 「軟腳症」 - 部分學生在回校路上要求家人或家傭協助背書包，以及早上回校爬樓梯上課室時舉步為艱。其實，日常適量的體能運動，以及家長的「堅毅」就是最有效的預防及治癒良方，如有家人配合，子女會自動自覺背書包上學，以及在爬樓梯時會不斷跟自己說：「加油！就快到！」

三. 「協調失衡症」 - 雖然腦袋清楚疫情下的校規及上課規則，但身體卻不聽使喚，例如上學及放學途中忘記保持社交距離，與同學談天說地時，不亦樂乎，甚或影響其他道路使用者；也有部分同學明明深知「先舉手後發言」、「上課前要先吃早餐」、「進入課室前先上洗手間」等程序，可惜身體不聽使喚。情況輕微者，隨著復課後多上學，多聽從規則便行；嚴重者，校方會安排包括心理諮商、行為矯正等加以協助，需時大概一星期至一個月不等。

牛年伊始，敬祝各位同學身體健康、百毒不侵、醒醒目目、學業猛進！為免醫療室人多擠迫，造成人群聚集，請各位已復課及尚未復課的同學，記緊早點睡覺了！



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