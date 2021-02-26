【元宵湯圓】湯圓餡料功效大不同　中醫教配合體質食用：流心餡加入豬油不宜多吃

▲ 中醫表示，氣虛及血虛人士適合吃黑芝麻或豆沙湯圓。

湯圓有團團圓圓的意思，不同餡料，功效也不同。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，湯圓由糯米粉搓成皮，包裹不同口味餡料製作而成。在中醫角度，湯圓甜膩，容易生濕，糯米雖暖胃，但性質黏滯滋膩難以消化，只宜淺嚐。她建議市民，配合體質去選擇最適合自己口味的湯圓，盡量減輕身體負擔，消化力弱則宜吃兩粒應節好了。

餡料功效大不同

黑芝麻

功效：益肝腎、養血烏髮、潤腸通便

適合對象：陰虛、陽虛、氣虛、血虛人士

豆沙

功效：豆沙由紅豆製成，能補血和胃

適合對象：陰虛、陽虛、氣虛、血虛人士，能改善氣血虛弱情況

花生

功效：補氣潤肺、健脾開胃

適合對象：氣虛、血虛及食慾差人士，哺乳中的產婦

食用注意事項

1.流心湯圓

無論視覺效果或是口感都比較好，但流心效果是因為加入了豬油或牛油，不宜多吃。

2. 薑湯湯圓

薑湯加入生薑和片糖炮製

生薑：性熱能發汗散寒

片糖：暖胃，較適合陽虛、偏寒體質人士食用

注意：濕熱體質，或身體有偏熱症狀（例如喉嚨痛、口瘡、暗瘡、便秘等）不宜食用，以免火上加油。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

▲ 註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣