【移民後遺】移民不是買棵菜 查小欣：「太空人」曾拆散不少大好家庭

▲ 查小欣表示，之前的「太空人」曾拆散不少大好家庭。

新正頭兩大熱門話題，一是接種疫苗，一是移民外國。

科興疫苗抵港之日，屬優先群組的朋友，第一時間在凌晨時份上網登記預約，成功；另一朋友十多小時後上網預約，網上排隊等了3個小時，答案是已約滿。爭相接種，因抱着早打，早通關心態。

歷史不斷重複，九七移民潮，在24年後的今天再來。從不反對移民，各有自己的原因，任何人都不應參與意見。移民，近的飛個多小時，遠的十多小時，便到達理想烏托邦，浪漫。但從土生土長的地方連根拔起，到人生路不熟的彼邦，一切從頭開始，簡單嗎？

一幕幕九七移民潮的情景，歷歷在目。當年身邊最多人移民的地方是加拿大，包括親戚、朋友、同事、藝人等，辭去香港的高薪厚職、賣車賣樓、孩子從名校退學，到彼邦去開始全新生活。

經濟豐裕的家庭，可以全家一起移民，不少家庭卻需丈夫留港賺錢，供養移民的妻兒，丈夫放假便飛去與妻兒短聚，被稱「太空人」。根據規定，移民需住滿一段日子才可宣誓入籍，令移民不敢出門，乖乖坐「移民監」。夫婦長期分隔兩地，當時通訊沒現在進步，為免付昂貴的長途電話費，夫妻間少溝通，不少一個人帶着子女移民的太太，變了「怨婦」，寂寞得發慌，經常聚在一起訴苦，夜蒲作樂，留港的丈夫因長期孤單，結果出軌，類似個案有如流感，拆散了不少大好家庭。

為移民辭去一份好工的，到了彼邦為生活，任職職位低微的工作，心理已受打擊，回家還要煮飯、做家務，跟在香港的生活完全兩樣，因而抑鬱。

移民的朋友，最大娛樂是晚晚約食飯，傍晚6時便開始，同一班人，晚晚見，輪流做東，話題三幅被。每星期去唐人街搜羅香港運去的周刊、中文報紙，十多人輪流傳閱，超悶。移民十多年，沒幾個外國朋友，一直停留在舒適的小圈子。到子女在彼邦大學畢業，想回流，發覺當年賣出的單位，已漲價不少，買不回來了。

時移勢易，今天移民，情況可能好一點，但移民始終不是買棵菜。

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