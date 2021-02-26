【危險藥物】女醫生拍片示範吸迷姦藥64秒即暈　過程震撼爭議太大事後報警自首致歉

▲ 內地一名女醫生拍片示範吸入迷姦藥，64秒即暈。

內地一名擁有百萬Fans的網紅女醫生「婦產科的陳大夫」，日前拍攝了一條警世影片，示範吸入麻醉藥物「七氟烷」（Sevoflurane），實測會否即場暈倒，而結果她在經過短短64秒就馬上昏迷。影片引發網上爭議後，她公開道歉，並表示已報警自首，才令事件告一段落。

據內地媒體報道，廣東佛山一名23歲女員工日前被主管帶去開房間，結果慘死陳屍房內。驗屍報告事後指出，女子是吸入「七氟烷」中毒致死，引發網民熱烈討論。

對於「七氟烷」是否能短時間內令人暈倒，「婦產科的陳大夫」表示：「像是乙醚、七氟烷等高純度的合成化學物，都是『一捂就暈』的藥物」，但其他醫生卻持相反意見，認為她有意誤導網民，並建議她刪文。

為了證明自己的論調，並想透過拍片告訴大眾，吸入「七氟烷」的危險性，她日前拍了一段影片以自身做實驗，測試吸藥後的效果。

她在16日上傳一段影片，先拿起一塊沾有七氟烷的毛巾，再摀在臉上，大約在30秒後開始失去知覺，之後身體搖晃並完全倒下，整個過程僅64秒。她之後更強調，如果是被人捂嘴，會更用力呼吸，七氟烷吸入濃度會更高，就會更快昏迷，而她亦勸觀眾不要模仿，提醒實驗相當危險。

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然而影片曝光後，由於內容太過震撼而引發爭議，有網民指責她是想紅才拍片。「婦產科的陳大夫」隨後將影片下架，對於藥物來源，她回應是透過藥劑師開處方所獲得，當初是為了給狗隻做絕育手術才使用。

至於有網民質疑「七氟烷」是管制藥物，她表示已報警自首，獲警方告知非管制藥物，叫她找一間醫院當作醫療垃圾處理，之後再匯報即可。

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責任編輯：羅嘉欣