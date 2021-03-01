【渡輪變遊艇】退役天星小輪豪裝變6,000呎遊艇　船主求轉售開價2,100萬元【多圖】

▲ 退役天星小輪豪裝變6,000呎遊艇，內部首次曝光。

已退役天星小輪「金星號」，十年前轉售予外籍商人，再斥資約1,600萬元豪華裝修，較多時停泊於港島大潭灣。近日船主以私人原因轉售，叫價2,100萬元，遊艇內部6,000呎豪華空間首次曝光！

天星小輪變身郵艇有計，即睇：

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1989年落成的天星「金星輪」，2011年轉售於外籍商人，之後斥資1,600萬元於珠海琛龍船廠改裝，易名「Dot」。遊艇改裝後，保留天星小輪原來裝潢、內櫳，僅褪去原有綠白色外漆，一換風格做型格灰白，更於船身頂層引入太陽能板、亦設後備發電機、海水化淡設施等，據悉全部起用外國零件，沒使用國貨。

遊艇內櫳寬敞，頂層設有戶外用餐空間，呈馬蹄形，適合三五知己在天幕下小酌。遊艇內設客飯廳，客廳中央放置超巨型梳化，起用落地玻璃；也有開放式廚房、浴室、主人房等配套，其中主人套房的浴室，更起用雲石設計。遊艇底層設有圖書室、私人戲院等設施，已齊備投影器及音響設備。

即睇遊艇「Dot」豪華裝修、設施：

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「世星」號變郵輪設計 市民可近距離接觸

天星小輪公司也提供包租渡輪服務，其中「世星」號由傳統渡輪，改裝成低排放環保渡輪。原本行走灣仔及紅磡航線，但客艙現已改裝做郵輪式設計，可供私人或商業租賃，按時段收費。

渡輪首創引入柴油發電及電能推動系統，可穿梭本地水域。預約必須至少一個月前提出，並視乎船隻調配情況作確認。客艙以郵輪式寬敞、豪華、舒適及開洋通透視野理念設計，船首及船尾均為開放式露天甲板，天星小輪公司形容，這是海上觀光船典範。

你也可以登上天星郵艇「世星輪」，即睇：

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在引進柴油發電及電能推動引擎後，「世星」小輪頂上煙囪只作裝飾用途，保持天星小輪傳統外觀。船艙內煙囪部份已被移除，不但增加室内空間，更營造出由船頭至船尾的通透景觀。

除了包船租用，早前天星小輪公司也推出「天星維港遊」服務，成人票價120元起，可於周末坐「世星」輪遊維港至少一小時。可是因疫情關係，近日暫停服務。

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記者：吳卓峰