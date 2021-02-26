【認罪候判】涉荃灣參與示威及堵路　13歲女生認非法集結保釋候判

▲ 涉荃灣參與示威及堵路，13歲女生認非法集結保釋候判。（資料圖片）

當時13歲女生涉於2019年10月中在荃灣南豐中心外的青山公路示威及堵路，今（26日）於西九龍裁判法院承認1項非法集結罪。辯方求情時引述被告老師求情信指，被告過往積極參與義務活動及未曾違反校規。裁判官對求情信真誠程度表示關注，質疑校方會否只作事後支援，未有事前勸阻學生參與違法活動，辯方指學校早會曾提及。裁判官押後3月19日判刑，期間索取感化及社服務令報告，被告准保釋候判。

被告為14歲女學生，今承認1項非法集結罪。案情指，2019年10月13日下午4時，約50至100人在荃灣南豐中心外的青山公路聚集，有人持磚及用雜物堵路，警方到場驅散及後制服被告，被告背囊被搜出手套、眼罩、生理鹽水、口罩及手機等物品；被告警誡下保持緘默。

辯方求情時指，被告案發時沒有向警方投雜物，只是參與堵路行為，雖然控方指同案有人當時持磚想投向警方，但被告沒有涉及其中，亦不知情，而被告雖然早前被指管有鐳射筆，但該鐳射筆是細鎖匙扣樣式，屬中性物品，具有合法用途及可正當持有。

辯方又指，被告案發時年僅13歲，雖然剛升中成績跟不上，但被告學校老師求情信指出被告有努力學習及積極參與義務活動，被告在校內亦未曾違規，被告因一時愚蠢而犯事，現已感到後悔；辯方並呈上學校老師的求情信。

裁判官指，問及當時校方有否勸阻學生參與違法活動，質疑校方會否只是事後稱會提供支援，表示關注求情信撰寫人的真誠程度。辯方回應指，當時校方曾在早會中提及。

裁判官將案件押後3月19日判刑，期間為被告索取感化及社服務令報告，並批准被告續保釋候判。

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記者：王仁昌