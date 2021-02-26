【5,000元消費劵】薛永恒指實體劵要考慮防偽問題　邱騰華冀計劃成功推行

▲ 《財政預算案》商務及經濟發展局和創新及科技局相關措施記者會。（曾耀輝攝）

新一份《財政預算案》擬向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，市民最快暑假可向政府登記，再選擇收劵的儲值支付工具平台，例如：八達通﹑Alipay（支付寶）﹑Payme等。

創新及科技局局長薛永恒表示，電子消費劵可推動香港經濟恢復，帶來新動力，創科局會配合其他政策局致力落實計劃，盡快有效﹑貼心及精準地各市民提供消費劵，推動經濟及消費動力。

被問及為何不用紙本形式發放消費劵，薛永恒指，需考慮防偽等方面的操作。



商務及經濟發展局局長邱騰華則指，從智慧城市角度而言，用電子方式發放消費劵會較好，而消費劵是過去一年不少業界及商界都有提倡的建議，認為有助減輕市民負擔，並鼓勵消費，對經濟增長都有提振作用，希望能成功推行，亦相信只要處理好技術問題，計劃對市民有幫助，對業界也有好處。

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記者：陳曉瑩