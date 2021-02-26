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【車費凍結】港鐵2021/22年度未能加價　連續第3年凍結票價

社會 15:48 2021/02/26

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港鐵今年6月將按「可加可減」機制調整票價，然而統計處公布「家庭月入中位數」按年錄負增長，反映市民負擔能力較前一年低，機制計及市民負擔能力因素後，港鐵今年不能加價。

根據統計處公布，2020年第四季「家庭每月入息中位數」是2.58萬元，較2019年同期的2.78萬元，下跌7.2%，數據反映市民負擔能力較前一年低。

根據港鐵票價調整機制，當中設有「負擔能力上限」因素，實際票價加幅不得高於「家庭每月入息中位數」按年變動，確保票價加幅可顧及市民負擔能力。由於去年錄得負增長，按機制會視為0%，需要啟動「負擔能力上限」安排，即今年不能加價高於0%，意味港鐵今年不能加票價。

2021/22年度已是連續第3年啟動「封頂」機制，即使方程式計出港鐵今年度可加價，港鐵也要把加幅延後實施。翻查資料，港鐵2020/21年度可加價2.55%，但有關加幅要押後到未來兩年實施，其中今年可先追加其中1.28%，可是由於今年再啟動「封頂」機制，料有關加幅又要再次押後。

至於2021/22年度票價能否減價，就要視乎通脹率按年變動，以及運輸業工資指數按年變動等因素，3月底才揭盅。

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記者：蘇文軒、吳卓峰

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