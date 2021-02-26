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【愛妻號】林盛斌不甘太太被狠評　阿Bob發文稱讚妻子：喺我心目中係完美

娛樂 16:11 2021/02/26

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不甘太太外表和工作被狠評，阿Bob發文護妻：「喺我心目中係完美。」

林盛斌（阿Bob）與太太黃乙頤（Pearl）結婚將近14年，二人十分恩愛，育有三女一子，家庭美滿。Pearl為老公照顧好全家，讓阿Bob無後顧之憂地投入工作。近年，Pearl見兒子開始長大後，重操故業再任玄學家。

最近經媒體報道此事後，卻有不少網民於報導下留言攻擊Peral，看不過眼的阿Bob發文維護太太和家庭。

【明星理財】林盛斌成功之道靠拒吸負能量　Bob曲線放閃娶到賢妻：生命很美好

Bob讚太太是賢內助

Bob與太太Pearl結婚逾13年，Bob曾對TOPick坦言自己娶到好老婆，能為他處理家庭，並放手讓太座管理自己財政，夫妻理財目標一致。二人育有三女一子，一家六口租位九龍塘獨立屋，Bob經常在社交網站分享溫馨甜蜜的家庭生活。

其實Pearl本為一名玄學家，懂得紫微斗數、奇門遁甲、風水、八字、西洋占星、卜卦占星、塔羅、通靈等，Bob更曾經在自己的專頁為太太宣傳。最近見幼子已經開始長大，Pearl在事業上亦開始步上軌道。

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阿Bob發文護妻

可是近期有不少報道講及有關Pearl的工作，有網民大讚她是位賢內助，照顧好家庭又有賺錢能力，但同時亦有不少惡意留言，攻擊她的外表、工作能力，指她是「神棍」、利用丈夫名氣吸金等。

丈夫阿Bob不甘太太被網民攻擊，今日下午發文護妻：

最近，有幾個報導提起我太太，
然後有好多網民留言評論，
包括佢嘅外表同埋佢嘅工作，
當然唔會全部都係一啲好好聽嘅說話，
人身攻擊嘅有，無中生有嘅都有，好精彩。

我太太的確唔係乜嘢大美人，
佢只係一個普通女人，40歲，
從來唔化妝，冇打針，冇整容，
鬆動啲先去買兩件靚少少嘅衫着下，
生咗四個小朋友，好努力照顧佢哋，
亦安排好佢哋嘅起居飲食同所有嘢，
私人時間就去學吓呢樣，做吓嗰樣，
然後將自己嘅興趣發展成為事業，
靠自己嘅能力同知識去賺取家用，
而佢都仍然keep到宜家呢個狀態，
喺我心目中，已經係「完美」。

各位，搞我好啦，放過我屋企人啦，唔該晒！
By the way，佢係瘦咗，又靚咗。

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【明星理財】林盛斌再爆改善財運大法　Bob自揭每日靠6句話致富

歌手謝安琪留言「示愛」表示很喜歡阿Pearl，不少網民都有留言支持，太讚林太是賢妻，阿Pearl亦有現身回應。

同場加映：Joe Junior訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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