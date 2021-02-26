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涉民主派初選被捕者突接通知須提早周日報到

政治 16:20 2021/02/26

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多名被捕者預計，將被正式落案起訴。（資料圖片）

55名組織或參與民主派初選人士，上月以涉嫌違反港區國安法被捕，其後相繼獲保釋，眾人原定4月8日須再到警署報到，惟多名被捕人士今日稱，接獲警方通知，需提前於後日下午2時到警署報到。多位被捕者預計，將被正式落案起訴。

被捕者之一、民主黨副主席林卓廷稱，今日先後兩次收到自稱是國安處人員來電，要求他周日2時到田心警署就「35+」案件進行新一輪調查。

林卓廷在社交平台公開其中一次通話的內容，對話中，國安處人員稱，周會會進行警戒下的錄影會面，需時約2小時，暫毋需進行其他手續。林卓廷問及，是否有權找律師陪同，對方回覆：「當然」。

其後，林卓廷又追問，如何核實該電話是國安處電話，對方稱:「這個就是國安處電話，我現在答你。」又指林卓廷如有懷疑，可用自己的方法查證。林卓廷再問到，如果周日他不出席會有什麼後果，對方則稱：「我們會有其他方法再找你。」

同樣接獲警方通知需要提前到警署報到的荃灣區議員岑敖暉，估計將正式落案起訴。中西區區議員梁晃維則預計，會被通宵扣查，下星期一被押上法庭。

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責任編輯：林曉君

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