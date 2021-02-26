【復課安排】英華小學取消小一至小四考試　校長︰不計分網上評估減學生壓力

▲ 直資男校英華小學取消小一至小四復課後的首個考試，改為不計分的網上評估。

全港中小學及幼稚園在農曆新年假期過後，不少學校於本周一（22日）起復課，校方可安排不多於三分一的學生回校上半日面授課堂。即將踏入3月是小學測考的季節，直資男校英華小學取消小一至小四復課後的首個考試，改為不計分的網上評估。

許多小學部分級別恢復面授課堂，以高小為主，不過仍有部分級別的學生在家上網課。受新冠肺炎疫情影響，有家長感覺「小朋友好似成年無上過堂」，擔心小朋友未能追上進度，而復課不久就要進行測考，實在難以應付，家長和子女都感到壓力。

小五及小六考試延後3周

直資男校英華小學先讓小五及小六學生回校上課，校長陳美娟表示，校方早於1月已向家長發出通告稱，本周一（22日）回校的年級即小五及小六，其考試將由3月5日改為3月26日開始進行，並已列明考試範圍，讓學生有更多時間預備。

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至於暫未能回校上課的小一至小四，則取消3月的考試，改為校方稱為「闖關」的評估，對男生而言「闖關」比「評估」聽來更好玩、更富挑戰性。

小一至小四改為網上評估

去年英華小學在疫情下實行網課，每一至一個半月便按網課內容進行一次「闖關」，至今已進行了5次。「闖關」等同一份網上綜合評估，有45分鐘時間完成，陳校長形容這是「一個不計分的小評估」︰

評估可以保持學生的學習熱誠，不計分無咁大壓力，有溫習範圍又可讓家長督促小朋友。

教育局早前曾指出，學校若全體教職員兩周一檢且呈陰性，可全校恢復面授。陳校長表示，該校教職員會做檢測，希望盡快讓其他年級的學生回校。

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責任編輯：王明芳