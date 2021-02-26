【筍工來了】美國睡眠研究網站招聘測試員　入住5星級渡假村兼賺1.6萬元

▲ 美國睡眠研究網站日前以2,000美元（約港幣1.6萬元）招聘睡覺測試員，協助研究環境因素對睡眠質素的影響。

疫情重挫本港經濟，多個行業凍結或削減人手，相信大部份人都希望在這個時期尋找到一份絕世筍工，工作內容輕鬆簡單之餘，最重要是「人工高」、「福利好」。美國有睡眠研究網站日前就以2,000美元（約港幣1.6萬元）招聘睡覺測試員，協助研究環境因素對睡眠質素的影響，完成5天工作後，只要再寫下詳盡的評論，就可以實現邊睡覺邊賺錢的夢想。

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據美國睡眠研究網站SleepStandards指出，睡眠是維持工作和生活之間平衡中不可或缺的部分，但並不是每個人都能擁有良好的睡眠質素，而環境因素很可能是其中一個影響。有見及此，公司希望藉此尋找一位睡覺測試員，並在其團隊設置的不同環境下度過5個晚上，其中包括入住豪華的五星級渡假村一晚。

有關實驗將持續5個晚上，團隊會為獲選者每晚設置不同的睡眠環境。在每個不同的環境下，都會仔細調整一些他們認為可以有效改善睡眠質素的環境設定。在完成5天睡眠工作後，只需撰寫一份詳盡的評論報告，將每晚的睡眠體驗紀錄下來，特別是評論有關在特定睡眠環境中的各項調整，如何影響測試員的睡眠質素。同時，測試員亦可對不同的睡眠環境進行評分，評分範圍為1至10（其中10為最佳睡眠環境）。

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成功被挑選為睡覺測試員，不但無需遞交任何參加費用，完成工作後更可獲得2,000美元酬金（約港幣1.6萬元）。不過，SleepStandards的招聘廣告就列明，有關工作暫時只接受美國居民申請，申請者必須年滿18歲。有興趣應徵者只需登入網站填寫有關個人資料，以及個人社交媒體資料，包括Facebook和Twitter等。最後亦需上載一段60秒的自我介紹影片，說明自己勝任這個職位的原因，報名截止日期為下月30日。

責任編輯：施雯雯