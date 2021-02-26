【新冠肺炎】黃志光稱「安心出行」最新下載數字逾296萬　收不到感染通知或與手機及網絡有關

▲ 副政府資訊科技總監黃志光（曾耀輝攝）

本港日前起放寬防疫措施，美容院、戲院等場所及晚市堂食可以在有條件下恢復營業，包括顧客要使用政府的「安心出行」 流動應用程式或登記客人資料。然而，有市民今日反映，自己曾到出現確診個案的尖沙咀 K11 Musea「名潮食館」用膳，卻收不到「安心出行」任何感染風險通知，亦沒有政府通知要求須進行檢測，令外界質疑「安心出行」的成效，更無助追蹤或抗疫。

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被質疑「安心出行」的成效無助追蹤或抗疫，副政府資訊科技總監黃志光回應指，為配合衛生防護中心最新需要，將會在程式增加其他不同類型通知訊息，包括通知曾到訪某特定場所須檢檢的訊息，以做好防疫抗疫工作。

黃志光續指，現時「安心出行」最新下載數字為逾296萬，又提到K11 Musea名潮食館的相關人士可在「安心出行」收到感染通知，更稱他的朋友有收到相關通知，未收到的市民或與下載人士的手機或或網絡有關。

另外，創科局局長薛永恒在財政預算案記者會上指，安心出行應用程式現時已有296萬人下載，當中97%是香港用戶，另有2至3%為海外用戶。

對於程式被指有中美洲等國用戶下載，薛永恒指不少港人在外國工作，經應用程式商店下載後或記錄為從外國下載，強調程式用戶絕大部份是在香港。

對於有市民反映，自己曾到出現確診個案的尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」用膳，卻收不到「安心出行」任何感染風險通知，亦收不到通知要強制檢測。薛永恒說，每個市民的到訪場所紀錄都保存在手機內，當局沒有數據，亦不知道有幾多人曾收到通知。

他指，程式的設計是當用戶到過場所的時間與確診者逗留該處的時間差不多，就會收到通知，而今次衞生防護中心定下的強制檢測範圍較程式發送通知的條件長，故用戶可能因而收不到通知。至於程式能夠加入強制檢測通知功能，可以再討論。

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記者：曾卓鋒