【疫苗接種】劉宇隆除衫展示「勉逆歷」籲市民參與　料最快夏天有5成或以上人已接種疫苗

▲ 劉宇隆接種疫苗後除下外套展示「勉逆歷」 字樣的衣服。（梁偉榮攝）

新冠疫苗接種計劃今日（26日）展開，5類優先群組今日（26日）起於5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診接種。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆中午亦到官涌體育館疫苗接種中心接種科興疫苗，其後表示感覺良好，又呼籲市民要盡快接種。

官涌體育館新冠疫苗接種中心由尚至醫療集團及香港私人執業醫生協會共同營運。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在接種疫苗後會見傳媒，指今日是疫苗接種計劃的首日的「大日子」，強調接種疫苗的目的除了要保護自己、家人及社區外，醫護接種亦可保護病人。

▲ 劉宇隆接種疫苗後除下外套展示「勉逆歷」 字樣的衣服。（梁偉榮攝）

他認為，新冠病毒是全新的病毒，打針後會令到人們有免疫力，更除下外套展示「勉逆歷」 字樣的衣服，希望市民互相勉勵及齊心合力，令疫苗覆蓋率達至7成有群體免疫，令香港走出困局。

他認為只要市民踴躍接種疫苗，最快夏天可以有至少5成人已經接種疫苗，「打邊一針都唔緊要，最重要係打，而且要盡快打」，又強調本港兩款可緊急使用的疫苗都已經有保障。

被問到港人願接種疫苗的意願較低，港府應如何呼籲市民接種疫苗，他則指港人是聰明的、會自我分析及具愛心，認為透過經濟誘因令市民接種疫苗的方法並不可行。

私人執業醫生協會代表郭寶賢中午亦到場視察，並即場接種疫苗，他表示疫苗接種中心今早運作順暢，截至下午1時多，已為逾400名市民接種，其中有3人因為有禁忌症，包括過敏、短時間內曾接種其他疫苗，而今日未能接種，其餘人士接種後全部無不良反應。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http：//bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩