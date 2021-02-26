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【最美外母】年輕外母幫女婿湊B被誤認夫妻　網民讚靚爆老婆嘆︰壓力好大

育兒經 17:05 2021/02/26

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內地一名年輕外母幫女婿湊B時，被誤認為夫妻。

家有一個年輕媽媽應是開心事，原來都會令子女有壓力。內地一對夫妻剛誕下BB，由於妻子產後身體虛弱，其年輕母親到醫院幫忙湊B，與女婿坐在一起時，卻被誤以為是兩夫妻，令真正的妻子感到壓力大。

據內地傳媒報道，與該名妻子同病房的產婦拍下了這對年輕外母與女婿的照片，並在網上分享成為熱話。據知妻子產後因身體虛弱，未能親自照顧BB，需外母前來幫忙照顧。

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優雅外母淡定湊B

從相片中可見，身穿深色連身裙的外母與女婿坐在一起，外母露出白滑雙臂及長腿，且留有一頭烏黑長髮，坐姿優雅，淡定從容地抱起BB照顧及餵奶。外母雖戴上口罩，卻仍散發出一股仙氣，臉上幾乎沒有皺紋。

身旁較胖的女婿反而外表憔悴、有老態，難怪令人誤會是兩夫妻。女婿由於是新手爸爸沒有經驗，對湊B束手無策，坐在一旁看著外母照顧，順道學習一番。

照片一出成為內地網絡熱話，有網民大讚外母有氣質，封她為「最美外母」，並嘲女婿「太滄桑」。當妻子得知媽媽成為網絡紅人後，也笑稱︰「媽媽太年輕，我壓力有點大。」隨著時代進步，女性愈來愈注重保養，湧現不少「凍齡嫲嫲」、「凍齡外母」。

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責任編輯︰王明芳

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