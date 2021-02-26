【紅館開騷】林二汶紅館騷公布開賣日期　以編織作海報主題向婦女致敬【內附詳情】

▲ 林二汶入行廿年首個紅館演唱會，《The Beginning of Faith Live》門票3月9日公開發售。

今年奪得「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」的唱作歌手林二汶，將於3月27日踏上紅館開個人演唱會，信用卡獨家訂票將於3月1號開始，而公開發售將於3月9日起於城市售票網開始發售，此次演唱會不設售票處售票。

二汶表示：「相信我是第一個『沒有山頂朋友』的紅館演唱會，因為全場劃一680元，以配合場館嘅特別座位安排。」

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被連登仔形容為把聲靚極的二汶，出道二十年首次在紅館開個人演唱會，歌迷都好期待她在演唱會上如何使出渾身解數，不過二汶在拍攝演唱會海報現場卻只肯俾貼士大家，答案可從她在海報的造型此中尋。

二汶解釋：「拍攝海報這個造型我形容為『棉乾絮濕』，其實除了靚之外，還跟今次演唱會好有關係。因為編織是要日復一日、一針一線好有耐心，所以編織這個精神，放在不同的工作入面，都可以形容為『走漫長的路才可以完成』，好適合我這個演唱會，都是一點一滴地構成。」

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演唱會命名為《The Beginning of Faith (信仰的開端)》，因為二汶的其中一首作品《最後的信仰》：「它的意義是你相信你一直努力織到底，那樣東西就會出現。」

她續稱：「這個是我做了這麼多年以來的其中一種精神，所以編織跟同我和整個演唱會都好有關連。不過我是完全不懂得編織，就算讀書上過家政課，所有編織功課都是由我阿媽、阿婆、阿姨幫手合作製作，好慶幸身邊幾位上一代婦女這樣有才藝，所以今次都是一併向她們作出致敬。」

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海報拍攝現場除了有工作人員不停在編織外，在電腦中也不時傳來一把男聲，對拍攝提出意見。

二汶解釋：「我們其實在做現場直播，不過並不是給觀眾看，是給我們身處外地的海報美術設計陳輝雄看。我之前的唱片《初音》都是由他設計，科技拉近了我們的距離，屆時演唱會可能都需要保持一個社交距離，不過不緊要，我們心的距離最近，希望到時候可以見到你。」

林二汶《The Beginning of Faith Live》演唱會詳情

日期：2021年3月27日 (星期六)

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

統一票價：HK$680

主辦機構 : 寰亞娛樂 / 東亞娛樂 / SONY MUSIC / 掌賞娛樂

東亞銀行信用卡獨家優先訂票

2021年3月1日 (上午10時) 至3月5日 (晚上11時59分)

優先訂票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式

城市售票網公開發售 [不設售票處售票] ：

2021年3月9日 (早上10時) 開始

流動購票應用程式：My URBTIX (城市售票網 app)

網上購票：www.urbtix.hk

信用卡電話購票：2111 5999

票務查詢：3761 6661

節目查詢 : 2905 8134

*(觀眾入場及觀看演出時，須遵守政府公佈之最新預防及控制疫病規例，並配合演出場地的入場安排。否則場地職員有權拒絕其進場，有關演唱會門票費用、購票手續費及速遞費用等恕不退還。敬請各位遵守！)

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