【新手爸媽】照顧女兒4個月令自己成長　譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」

▲ 當媽後譚凱琪明白母愛的偉大。

譚凱琪去年多了兩個「身份」，首先跟拍拖8年的富貴男友莊日宇註冊結婚，榮升幸福人妻，及後誕下愛女Gabri，短短一年內經歷著兩件人生大事。榮升人母的譚凱琪早前TOPick訪問，分享當了4個月新手媽咪的感受。

湊B的生活不容易，譚凱琪在過程中慢慢學習當好媽媽，也深深體會「養兒一百歲，長憂九十九」這句話，她說：

小朋友除了帶給歡樂予我們，亦令我有所成長，現在的我會更敬重父母，明白到做媽媽是一件有承擔的事。

▲ （湯炳強攝）

人生閱歷有助演戲

於TVB劇《失憶24小時》內，譚凱琪演的Maya為吳耀中（郭晉安飾）已分居妻子，劇中二人育有名6歲兒子，雖然拍攝時Zoie未為人母，惟她有不少跟小朋友相處的經驗，故演出時不感困難：「身邊不少朋友也有小孩，加上我有兩個姨甥，會觀察姐姐如何跟他們相處溝通，所以不會感到陌生，因生活上有好多實例給我參考。」

人生閱歷對演員很重要，榮升人母的譚凱琪深切體會：「有了小孩在演繹上跟從前會有分別，因為自己真真設設感受到，作為一個演員來說，人生的閱歷愈豐富愈好，對演戲亦有幫助。」

▲ 譚凱琪於劇裡有一名`6歲兒子。

成為人母責任更大

說到飾演其兒子的童星方哲翷，Zoie讚對方乖巧兼醒目，更懂得氹她這位「媽咪」，當時的她已充滿母愛：「這個囝囝很sweet，每逢節日會親手造勞作給我，戲外也稱呼我做媽咪，食午飯時又會黏著我，所以拍攝時很投入。」

劇中Zoie有一位賤男老公，嗜賭又沒有誠信，令她欠缺安全感；現實中的Zoie卻是幸福人妻，得到富貴老公的莊日宇疼惜外，二人的愛情結晶品Gabri於去年10月降臨。

由二人世界變成三口幸福之家，令Zoie有種更完整的感覺：「成為妻子多了份責任感，要好好照顧身邊的另一半，生了小孩之後責任更大，面對著一個小生命，由年幼時開始擔心著，替她安排好一切，為她想的路亦好長遠。」

她續稱：「但是感覺開心的，因為很有家的感覺，是一個完整的家，帶給我倆另一種歡樂，不再是兩人的事，是我們仨的事。」

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新手媽媽蝦碌事

說到4個月的新手媽媽日常，譚凱琪笑言有不少「蝦碌」事情，「第一個月真的踢晒腳，因為我們沒有上產前班，只靠自己摸索或問朋友意見，單單是應否給嬰孩飲水這問題已周旋了很久，新派媽媽覺得不應該，認為餵母乳已有足夠水份，反而上一代覺得可以。」

Zoie續說：「我份人比較粗心大意，起初幫女兒換片時會將尿片調轉，另外每套衫的穿著次序不一樣，某些要先穿上衣再穿褲子，若穿了褲子就穿不了上衣，要由頭來過呢。」

縱然湊女過程很累，不過Zoie卻感覺幸福，「見著小朋友一天一天成長，體重一天比一天增加，是很滿足的事。」說起女兒，Zoie展露甜到漏的笑容，「女兒的性格比較似爸爸，是淡定型，帶她去打針，她完全沒有喊之外，既然可逗她發笑，真的叻叻豬。」

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▲ 譚凱琪於一年內經歷結婚及生B。（取自IG）

感受母愛偉大

當了4個月的新手媽媽，令Zoie有著頗深的體會：「孩子除了帶來歡樂，亦令我更加成長，令我認識生活以外的知識，其實真的不簡單，生完小孩會更加敬重自己的父母，原來是一件很有承擔的事。作為父母一定很緊張子女，這份『工作』是24小時Oncall，是完全沒有休息時間。」

現在Zoie更明白母愛的偉大，明暸當年媽媽照顧4姊妹的辛勞，「回想當年我們有四姊妹，究竟父母是如何照顧呢？現在照顧一個小孩已經踢晒腳，所以真的很佩服他們，為人父母是不簡單。」

已為人母的Zoie自言成長了，而丈夫莊日宇也比前細心，「以前他不會特別照料我，但對著BB就變得很細心，會悉心照料她，BB總會於半夜扭計，只要女兒『ER』一聲，他就九秒九彈起抱住女兒，這個畫面我經常見到，我很欣賞他，知道他是一個好爸爸。」

好姊妹陳凱琳育有兩兒，Zoie謂朋友間聚會以育兒為話題，「太多事情要問啦，由湊小朋友心得、挑選學校以至成長路程，因為這方面我是一張白紙，談足幾小時也不夠，作為媽媽真的好多事情要學。」

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細心挑選幼稚園

養育小孩是父母一世的「使命」，Zoie終明白「養兒一百歲，長憂九十九」這句話：「又要擔心她的健康和學業，教導小朋友方面真的要好好學習，要有一定的耐性。」

說到小朋友的學業問題，Zoie已為女兒初步挑選幾間幼稚園：「聽過不少朋友意見，要視乎想子女行的路而作出抉擇，原來讀傳統學校或國際學校，所揀的路也不同，如果想『一條龍』的話就要揀某一所學校，不需要再搵學校。」

Zoie續說：「做父母盡做啦，之後的路是靠他們自己去行，盡量給予他們最好。」至於將來安排女兒讀傳統學校抑或國際學校，Zoie跟丈夫在商討中，「我們想她打好語言基礎，接觸不同的言語，希望她在語言及記憶力方面會更好，屆時再決定報那些學校。」

▲ （湯炳強攝）

不少港媽為催谷子女而安排不少興趣班，Zoie主張讓女兒自由發展，「我會想女兒嘗試不同的東西，不會像一些虎媽安排子女上十幾廿堂，我反而想啟發女兒的興趣，從而摸索她於那方面具資質，不想埋沒她的天份，因應其興趣而作出栽培，不會迫她呢。」

至於對女兒的期望，Zoie只想女兒健康成長，「因為健康並非必然，只要好健康和開心，對父母而言已是開心的事，至於將來做甚麼的工作，我們真的沒所謂，最重要是女兒開心。」

Zoie產後4個月已復工，稍後會投入拍攝新劇《十八年的終極告白II》，言談間似乎看出這靚媽有戲癮，「我都會捨不得女兒，但已經近一年多沒拍劇，會有點掛念工作，所以心情既開心又興奮。希望自己可以事業家庭兩兼顧，工作以外的時間亦會留給家庭，朋友的約會就要減少。」

髮型: Jaime Lee@Hair

記者：游艾維

同場加映：湯怡專訪