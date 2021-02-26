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【新冠肺炎】北大嶼山醫院香港感染控制中心首階段啟用　截至下午3時共接收5名輕中度確診者

社會 16:20 2021/02/26

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（取自發展局局長黃偉綸網誌）

上月竣工的北大嶼山醫院香港感染控制中心，首階段於今日啟用，現正開放使用F座地下48張隔離病床。北大嶼山醫院副行政總監黃立己表示，截至今日下午3時，共5名病人在中心治療，4位經急症醫院進入，1位於隔離期間確診，分別為3男2女，年齡介乎25至58歲。

黃立己指出，該臨時醫院主要接收16至65歲的輕度或中度新冠患者，現時醫院有15位醫生、40位護士和30位化驗室職員工作。他表示，醫院實行「醫患分隔」，中心將區分醫護人員通道及病人通道，感染控制設施及出院標準亦與其他公立醫院一樣，並盡量由病人自行量度血壓、量體溫等，減少醫護人員進入病房的次數。

黃立己稱，輕症的確診者只需要服藥，中度要服用抗病毒藥物、打針食藥，預計未來有數十名亞博社區治療中心病人轉送到感染控制中心。餘下768張病床，他表示，預計會按照疫情嚴重程度逐步啟用。至於病人出院的準則要視乎其新冠病毒量的數目，含量低即可出院，與一般醫院的準則無疑。

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記者：陳麗娜

 

 

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