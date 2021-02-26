【樂極生悲】12歲男童在家玩網購弓箭　誤射7歲弟弟右臉頰險爆眼失明

▲ 台灣一名7歲男童被哥哥誤用箭射中右險。

樂極生悲！台灣一名7歲男童被箭射中險爆眼球，事發是其12歲的哥哥正在玩媽媽網購給他的弓箭，弟弟跑進射程範圍，長80cm長箭矢射中他的右臉頰，緊急送院取出斷箭。不幸中的大幸是沒有傷男童的眼睛和神經。

▲ 醫生緊急為男童做手術取出箭矢。（圖片︰南投醫院）

媽媽網購弓箭送兒子當玩具

綜合台灣傳媒及《華視》報道，台灣南投一名7歲林姓男童與12歲哥哥在家旁空地玩耍，當時哥哥正在拿起媽媽網購予他的弓箭，沒想到射箭時，弟弟跑進射程範圍，80cm長的箭矢意外射入弟弟的臉。

男童媽媽表示過年時帶小朋友逛夜市，孩子看到有關弓箭射氣球的遊戲攤位，嚷著說要那個弓箭，媽媽才決定網購弓箭組給孩子。依照片所見，弓箭的造工不似是玩具，弓箭很結實，每支箭長約80cm，箭頭未附有海綿。

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7歲童被兄射中右臉

意外發生時，當時家人聽到男童大哭，看見他的臉上插有箭，家人嚇壞了，只有公公冷靜地將箭桿剪斷，並立即將他送到南投醫院急救。

醫護人員將男童臉上的箭矢剪短，包上紗布，接著再動手術將箭矢取出來。南投醫院外科醫師許家榮指出，當時弓箭從男童右眼與右耳之間插入，導致他右臉頰和顴骨附近有穿刺傷，差點傷到眼球跟顏面神經，有機會因而失明。當時醫護立刻安排手術將箭矢拔出，男童手術後已無大礙。許醫生表示︰

箭離眼睛非常的近，而且它是遠距離一個弓箭射過來，所以說沒有傷到眼睛，算是他非常幸運。

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醫生︰千萬不要擅自拔取

此外，許醫生指出當有異物留在體內時，尤其是臉部，千萬不要擅自拔取，因為臉部血管分布較豐富易導致出血，必須確認傷口深度和位置才能進行處理。

小孩玩耍的時候，一定要有大人在旁陪同，還有家長一定要慎選玩具，涉事的弓箭具有殺傷力，不宜作玩具，進行射箭時最好要有專業教練，並且到安全場地才能進行，否則發生意外，可大可小。

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責任編輯︰王明芳