《STAND BY ME 多啦A夢 2》復活節上映　前賣券紀念套裝售$99

▲ 《STAND BY ME 多啦A夢 2》

多啦A夢50周年記念作第2彈:《STAND BY ME 多啦A夢 2》將於4月1日復活節檔期在香港上映,電影中將出現漫畫從未有過的場景:「大雄和靜香的婚禮」!

大雄和靜香不但一起迎接人生新一頁,開展尋找希望和幸福的旅程;還會公開派帖邀請香港粉絲入場見證他們的大日子。

香港趁勢安排《STAND BY ME多啦A夢1》(2D粵語版)再次於MCL院線限量公映,而且推出《STAND BY ME 多啦A夢》第1及2集的前賣券紀念套裝,除禮封和囍帖更有《STAND BY ME多啦A夢 1》優先換票證、《STAND BY ME多啦A夢 2》換票證及年曆咭各1張。

《STAND BY ME 多啦A夢》第1及2集前賣券紀念套裝,限量發售1,293套,只要於3月5日起到MCL院線戲發售,價錢99元,每人每次限購2套。

「前賣券紀念套裝」開賣時間:3月5日早上11時

「第1集換票證」優先換票日期:3月5日至3月11日

開賣及優先換票地點(只限票房):康怡戲院、K11 Art House、Festival Grand Cinema、MCL德福、MCL 長沙灣、STAR Cinema、Movie Town–新城市廣場

*請留意MCL院線網上平台最新公佈,並須受有關條款及細則約束