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《STAND BY ME 多啦A夢 2》復活節上映　前賣券紀念套裝售$99

娛樂 16:26 2021/02/26

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《STAND BY ME 多啦A夢 2》

多啦A夢50周年記念作第2彈：《STAND BY ME 多啦A夢 2》將於4月1日復活節檔期在香港上映，電影中將出現漫畫從未有過的場景：「大雄和靜香的婚禮」！

大雄和靜香不但一起迎接人生新一頁，開展尋找希望和幸福的旅程；還會公開派帖邀請香港粉絲入場見證他們的大日子。

香港趁勢安排《STAND BY ME多啦A夢1》（2D粵語版）再次於MCL院線限量公映，而且推出《STAND BY ME 多啦A夢》第1及2集的前賣券紀念套裝，除禮封和囍帖更有《STAND BY ME多啦A夢 1》優先換票證、《STAND BY ME多啦A夢 2》換票證及年曆咭各1張。

《STAND BY ME 多啦A夢》第1及2集前賣券紀念套裝，限量發售1,293套，只要於3月5日起到MCL院線戲發售，價錢99元，每人每次限購2套。

「前賣券紀念套裝」開賣時間：3月5日早上11時　

「第1集換票證」優先換票日期：3月5日至3月11日

開賣及優先換票地點（只限票房）：康怡戲院、K11 Art House、Festival Grand Cinema、MCL德福、MCL 長沙灣、STAR Cinema、Movie Town–新城市廣場

 *請留意MCL院線網上平台最新公佈，並須受有關條款及細則約束

撰文 : TOPick柴犬出動

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