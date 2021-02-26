【新冠肺炎】K11 Musea名潮食館添多名員工和食客中招　群組累計30人染疫

▲ K11 Musea名潮食館累計30 人染疫。

新冠肺炎疫情持續，今日（26日）新增24宗確診個案，涉及12女12男，年齡介乎6至70歲，包括6宗輸入個案、18宗本地個案，當中感染源頭不明個案有1宗，累計個案達10,951宗。當中K11 Musea名潮食館5名員工及1名緊密接觸者，亦有5名食客和1名緊密接觸者確診，群組累計11名食客、5名工作人員及3名緊密接觸者確診，而其中1名緊密接觸者經追蹤後找到；另外亦有7名食客、2名緊密接觸者和2名員工初步確診，即累計有30人染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，11名確診食客有10人是於2月19日到名潮食館午膳，經搜集資料後發現當時有約20多枱涉及76人曾到該處吃飯，至今有9人致電通知中心，亦10多名食客手寫紀錄，當中不少屬緊密接觸者或確診者，有8人已經聯絡上。她又指，連同初步確診個案，有8枱食客已中招。

29間疫苗接種中心地址如下：

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她又呼籲，其他在2月19日曾到訪該處用膳的人士盡快致電1823通知，由於屬高危人士會須檢疫。至於病發源頭，雖然所有員工在2月14、15日檢測呈陰性，其中一名負責清潔的工作人員在2月18日出現咳嗽，19日上班至下午4時，期間會負責收拾餐桌，但因病情較差現時危殆，目前未能向當事人了解接觸史。

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記者：陳子謙