【減鹽糖委員會】張亮接任主席稱關注小數族裔、低收入家庭健康　出任6年主席陳智思：成績比想像中達標以上

▲ 「降低食物中鹽和糖委員會」現任主席陳智思(右)、候任主席張亮(左)。 (曾耀輝攝)

在港美食垂手可得，港府2016年成立「降低食物中鹽和糖委員會」，負責制定各項減鹽減糖措施。一直擔任主席至今的陳智思將於下月14日卸任，提到有逾7成人會選擇較健康食物，形容成績「超出成立要求、比想像中達標以上」，而接任主席的香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮則稱關注「健康鴻溝」問題，會更留意措施會否照顧到少數族裔或低收入家庭人士等。

陳智思提到6年前受時任食衞局局長邀請，出任該委員會主席，形容報道一出「出乎意料之外地全城哄動，出師已經好掂，因這議題本來未必多人留意」，自己亦較關注年紀輕的健康人士，「他們覺得關我咩事」，又指改善這群組的飲食習慣是一項長久戰。

被問到委員會過去6年成績，陳智思指，去年一項調查發現，300多名29歲以下人士中，有74%受訪者會選擇減糖或無糖飲品，又提到有400多間食肆設計減鹽減糖餐單，亦曾推出「學校午膳減鹽計劃」，至今共9成小學參與計劃，而在2017/18學年，小學午膳平均鈉含量較2013年下降14%，認為成績「超出成立要求、比想像中達標以上」，但強調不認為是委員會的功勞，「而是不同持份者幫我哋推行措施的成果」。

至於即將上任主席的就張亮直言受到食衞局邀請，「唔係好明點解找我」，提到自己過往從事投資、財經，6年前成立一家企業，帶動跑步風氣，較關注健康鴻溝問題，「政策係咪同時照顧緊低收入家庭、小數族裔」，透露將於6月首次召開新一屆委員會會議。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文