Starbucks 2021櫻花主題飲品及商品系列　全新夜櫻配色、陶瓷咖啡杯碟組合及夢幻配色環保飲管餐具

三月，以往大家最留意的大概是日本各地櫻花花期，但今年礙於疫情再次與櫻花無緣。Starbucks好像知道大家心意，今年的櫻花主題飲品與商品系列，可說是前所未有的強勁，除了全新配色，還有連日本Starbucks也極少見的櫻花杯碟組合，以及聯乘多個品牌的驚喜商品。另外亦推出了兩款櫻花主題飲品：櫻吹雪草莓星冰樂和櫻吹雪草莓白茶，野餐時用上各款櫻花主題商品，再品嘗兩款新飲品，即使無法親身前往日本賞櫻，也可一解思鄉之愁。

除了先前已推出的櫻花系列，更會有多16款商品，包括杯碟組合及聯乘產品，即日（3月1日）起於全線星巴克分店及網上商店推出。

▲ 16.9oz櫻之花見水樽

▲ 16oz花見幻影隨行杯



驚喜配色新登場

今年櫻花系列分開兩個階段推出，各位櫻花迷可能已在2月中入手不少產品，而第二彈則在今天（3月1日）新鮮出爐，有更多夜櫻配色選擇，更首度聯乘S'well推出S'well Eats™不鏽鋼食物碗、與Stojo合作推出的淺粉紅色可摺疊環保咖啡杯。

▲ 16oz粉紅S'well Eats™食物碗

▲ 12oz Stojo可摺疊環保咖啡杯

除了以上兩款聯乘系列，其他商品一樣便攜性十足，非常適合野餐、露營用，例如6件竹餐具套裝連粉紅便攜袋，再加上靚靚櫻花樹下之雨傘，在不能出走到日本的春日，也可以隨時打開傘抬頭賞櫻。

▲ 竹餐具6件套裝連粉紅便攜袋

▲ 櫻花樹下之雨傘

系列中當然不少得咖啡杯，驚喜之處是今次推出了四款杯碟組合，以及粉紅手沖咖啡濾杯，幫各位民間咖啡達人完美襯色及豐富家中的咖啡裝備。其中新配色的咖啡杯外表低調，但杯內暗藏櫻花圖案，絕對值得入手！

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稍早前推出的系列商品同樣賞心悅目，並有不少破格之作，例如與Stanley聯乘的不鏽鋼隨行杯，一改以往型格路線，換上櫻花粉色系，絕對值得收藏。其他款式的保溫及便攜杯的配色一樣有心思，再加上環保之餘實用性十足的可摺疊重用飲管連收納盒，今次櫻之花見系列誠意十足。

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期間限定櫻吹雪飲品

今年繼續有櫻花主題飲品推出，都以酸甜鮮爽的士多啤梨為基調，除了造型搶眼的星冰樂，還有Starbucks自家茶飲系列Teavana™出品的果莓白茶，兩款都以鮮奶泡沫和粉紅碎朱古力營造櫻吹雪意境，完美治癒思鄉病。

櫻吹雪草莓星冰樂®

上層為幼滑鮮忌廉和粉紅碎朱古力，中層是散發蜜餞水果的士多啤梨忌廉星冰樂，最底是香甜士多啤梨果醬，拼砌出日本春櫻花見景色。

櫻吹雪草莓白茶

以Teavana™新鮮調製滿滿茶香的白茶，配搭莓味十足的士多啤梨果醬，再加上柔順香滑的鮮奶泡沫，叫人精神一振！

（資料由客戶提供）