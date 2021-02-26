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【疫苗接種】社區接種中心首日運作大致暢順   有市民接種後感高慶冀社會盡快回復正常

社會 16:44 2021/02/26

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中央圖書館的社區疫苗接種中心。(曾耀輝攝)

已預約接種新冠疫苗的優先組別市民，今日可以接種科興疫苗。有接種市民表示，過程順利，沒有感到不舒服，並對科興疫苗有信心，又希望接種後可以外出旅遊。

在銅鑼灣中央圖書館的社區疫苗接種中心，正門外有約20多人輪候入場等候接種，接種人士可獲贈口罩、針卡等。有零星未有預約的市民亦有到場，但不獲安排接種。

68歲退休人士彭生今早特別由觀塘來到中央圖書館接種，他指在網上預約時系統較繁忙，「分開2部機搞」，故與太太分開2個時段接種，而今日接種過種大致順暢，場內指示清晰，接種後感覺良好，自己有參考過不同資料，個人認為對mrna技術有保留，科興雖然有效率偏低，但副作用同樣不大，感覺適合自己因此決定接種科興疫苗。

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從事酒店業的張小姐陪同老爺一同接種，她說接種後感覺良好，不太擔心副作用，約1個半小時已完成整個接種流程，亦已預約3月底接種第二針。她稱，疫情下酒店行業過去一年經營困難，希望接種疫苗可令本港盡快通關，行業回復正常。

與母親一同接種的陳小姐亦指過程順利，接種是盡公民責任，「保護自己同家人，希望疫情快點消退」，接種感覺與普通流感針一樣，希望接種後可以盡快外出旅遊。

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記者：蘇文軒

疫情 副作用 疫苗 新冠肺炎

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