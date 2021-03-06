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【LEGOLAND開幕】佔地3萬呎香港樂高®探索中心開幕　迷你世界3D模型香港景點超吸睛

親子好去處 10:30 2021/03/06

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熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

佔地3萬呎香港樂高®探索中心開幕，其中迷你世界3D模型香港景點超吸睛。

LEGO迷引頸以待的全港首間LEGO超級室內遊樂場香港樂高®探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）終有好消息，以成千上萬塊樂高®積木打造，以親子為主的室內遊樂場3月6日在K11 MUSEA正式開幕，全場面積達30,000平方呎，一共10個主題區，為小朋友提供平均2至3小時的互動及富啟發性的教學體驗，當中以樂高®打造的香港著名景點最吸引眼球。

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探索中心設有10個不同的樂高®主題樂園，包括迷你天地、古堡歷險、樂高®創意工作室、魔法轉盤、樂高®德寶農莊、樂高®好朋友、樂高®城市歷奇、樂高®賽車場、地震模擬測試區及樂高®4D動感體驗，小朋友定能玩得樂而忘返，同時學到課本外的知識。

城市會出現白天黑夜的變化。（湯炳強攝）

迷你天地

迷你天地佔地超過2,000千呎，以近1萬塊樂高®積木搭建而成的超級迷你世界，當中最具特色的是以樂高®呈現港九新界獨特的香港著名景點，如終審法院（前立法會大樓）、滙豐總行大廈、美國銀行中心（香港）、山頂纜車、中銀大廈、天壇大佛及馬場等，設計別樹一格，且每隔4分鐘會展現白天與黑夜的變化，夜景燈火輝煌。

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古堡歷險

喜歡刺激的小朋友及家長可一嘗坐上勇士座駕，手執鐳射槍瞄準邪惡怪獸射擊，拯救美麗公主，成為真正的勇士。古堡內有3個歷險區，故事共有7個章節，歷險時間長約3.5分鐘。家長更可與小朋友一較高下，看看孩子百發百中的能力。

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魔法轉盤

魔法轉盤以魔法屋場景設計的3D樂高®模型，設有燈光及聲效場景尤如置身魔法世界，小朋友可以踩腳踏升高座位，像飛上天空一樣。

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樂高®動感體驗

探索中心可讓大人小朋友一同觀看3D電影，當中包括電影更可以一邊感受風、雨、雪等效果，就如置身其中，看看耳熟能詳的角色。

大人小朋友可一同觀看3D電影。（湯炳強攝）

樂高®創意工作室

小朋友可跟隨模型拼砌達人學習不同的拼砌技巧及參與工作坊，發揮幻想力及創意，砌出獨特的模型。工作坊逢周一至日均會舉行，每節約15至20分鐘，每月設有不同主題或教授不同的模型創作。

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樂高®得寶農莊

小朋友可在充滿色彩的創意莊園內發揮無限想像力，在超大的樂高®積木創造基地上大玩2米高滑梯，絕對是小朋友放電之選。

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門票  
指定日子： 港幣240元
精選全年通行證： 港幣799元
超級全年通行證： 港幣1,099元

香港樂高探索中心禮品店
地址︰九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓（港鐵尖東站J3出口）
營業時間︰11am-8pm
網站︰【按此】

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記者：梁節儀

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