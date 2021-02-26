【新冠肺炎】下周陸續有數間新化驗室加入　醫管局呼籲市民因個人需要可往私人檢測中心檢測

▲ 下周陸續有數間化驗室加入，醫管局呼籲市民因個人需要可往私人檢測中心檢測。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（26日）新增24宗確診個案，涉1宗不明源頭個案，6宗屬於輸入個案，其餘18宗與本地個案有流行病學關連，年齡由6至72歲，12男12女，累計10,951宗確診個案；另有20多宗初步確診。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，北大嶼山醫院香港感染控制中心首階段啟用，院方會持續接收仍然在社區治療設施留醫的病人，以減低急症醫院的壓力，現已接收5名患者。

針對有聲音反映病毒檢測結果發放時間遲緩，何婉霞表示，2月初每日的檢測樣本普遍只有數千個，最多不足1萬個，但農曆新年前後有大量的市民可能需要陰性檢測證明才可上班，因此每日的檢測樣本大幅上升，普通科門診高峰時期每日接受4.5萬個樣本瓶，所有樣本交由2間化驗室化驗，而其中一間化驗室未能如期於48小時內向交瓶者發放結果，醫管局已督促該化驗室如期發放結果，下周陸續有數間化驗室加入化驗，呼籲市民因工作或個人需要而檢測，可前往社區檢測中心或私人檢測中心進行檢測。

另外，何婉霞表示醫管局庫存量方面，外科口罩有9300萬件、呼吸器有750萬件、面罩有950萬件 保護衣數目有1,750萬件，個人保護裝備足夠6個月使用。

截至今日早上9時，過去24小時共有19名病人出院，至今共有10,493名確診或疑似病人康復出院。



醫管局指，現時共有205名確診病人分別於24間公立醫院及社區治療設施留醫，其中18人情況危殆，10人情況嚴重，其餘177人情況穩定。目前公立醫院已啟用677間負壓病房，合共1,224張負壓病床。

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記者：陳麗娜