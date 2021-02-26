【新冠肺炎】22歲幼稚園文員初步確診　負責帶領學生進入班房 紅磡德萃幼稚園須停課

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（26日）新增24宗確診個案，涉1宗不明源頭個案，6宗輸入個案，其餘18宗與本地個案有流行病學關連，年齡由6至72歲，12男12女；共43宗變種病毒個案。傳染病處主任張竹君、副政府資訊科技總監黃志光和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代詳情。

張竹君提到，初步確診中，有7人源頭不明，包括一名22歲女子，她在紅磡德萃幼稚園擔任文職工作，在接待處負責帶領學生進入班房。她居住在東涌逸東一邨祿逸樓，衞生署已呼籲學校停課及進行大清潔，其他人士須進行檢測。

初步確診個案包括： 45歲男子，在屯門一學校任職老師，最後上班日為2月8日，而他在22日開始發病，故與學校沒有關係。他居住在太子道341號豪華之家B座，與家人同住。

48歲男子，在太古林肯大廈上班，居住在杏花村45座，平時有外出食飯。

16歲男子，居住在油麻地彌敦道金勳大廈，傳染期有與同學聚會。

45歲女士，在銅鑼灣一公司工作，居住在大埔村屋。

22歲女子，在紅磡德萃幼稚園擔任文員工作，負責帶領學生進入班房，紅磡德萃幼稚園須停課 ，住在東涌逸東一邨祿逸樓

38歲男子，在元朗裕景坊祥發大廈一食肆工作，沒有病徵，曾在本月15日進行檢測，當時呈陰性；本月25日再進行檢測，結果呈陽性。他居住在土瓜灣燕安街，據悉為「傷心酸辣粉」

德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎向TOPick記者澄清，該名紅磡德萃幼稚園確診文員，並非負責帶領學生進入班房，工作時亦沒有帶班或接觸學生，相信是與衞生防護中心溝通時有誤會，校方已聯絡中心要求更正有關訊息。

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記者：曾卓鋒