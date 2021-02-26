內會支持修改議事規則建議　對行為不檢議員增罰則

▲ 內務委員會會議。（林宇翔攝）

立法會內務委員會今（26日）支持修改議事規則建議，修定內容支要包括，若議員行為失當，可被暫停職務，並需在停職期間接受按比例計算的財政處分，並訂明立法會辯論時限及縮短議員發言時間等。有關修改議事規則議案，將會下月中放到立法會大會上討論。

經民聯立法會議員梁美芬表示，今次的修訂只是「改善家規」，並非如外界所指的「加辣」，她認為現時的議事規則存在漏洞，使過往的議會出現被癱瘓和拉布的情況，強調議事規則不得不改，現時亦是最適合的時間作出修改。

工聯會立法會議員麥美娟支持修改議事規則，指過去立法會停擺，未能正常運作，影響香港社會，認為今次對行為不檢議員增加罰則的修訂是回應市民訴求。她期望未來議員規則能再被修訂，稱今次對議事規則的修訂雖能解決過往議會被衝擊、不能正常運作的情況，但仍未能處理有關委員會主席選舉問題。

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀認為，議會過往出現議事規則被過分濫用，以及議員濫用發言時間的問題，相信修改議事規則後，能提高議會效率。

旅遊界立法會議員姚思榮亦支持修訂，但他認為有些罰則「嚴咗啲」，例如行為不檢議員要被暫停職務和接受財政處分等。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓則表示，原則上支持有關修訂，但不應「一刀切」縮短議員的發言時間，他指，有關彈劾特首及修改基本法等議案有重大意義，若議員只能發言5分鐘，時間會不足夠。

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記者:尹櫻霖