【港星旅遊氣泡】邱騰華：未有信心立即重啟　旅客來回病毒檢測仍屬必不可少

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華指，未有信心立即重啟港星「旅遊氣泡」。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情反覆，香港與新加坡原定去年11月建立的「航空旅遊氣泡」，能否早日重啟仍屬未知之數。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，目前仍未有信心立即重啟兩地「氣泡」；又言即使疫苗接種計劃已開展，旅客來回兩地的病毒檢測仍必不可少。

邱騰華在《財政預算案》記者會上解釋，，最近有與新加坡的運輸部長聯絡，探討重啟「旅遊氣泡」，但由於本港最近兩星期每日新增的無源頭個案均有4至5宗，疫情未穩定，亦會觸及連續7天日均不多於5宗無源頭個案的溶斷機制，故未完全有信心可立即重啟「氣泡」。

他指，雙方會再討論重啟旅遊氣泡時，會確保如何保持疫情安穩，不希望重啟後又要立即暫停。



邱騰華又透露，最近有部份外國駐港領事聯絡商討旅遊氣泡，當局會按雙方疫情衛生當局建議作考慮，又說即使市民開始接種疫苗，旅客來回兩程測檢都是必不可少。

邱騰華續言，政府各部門會探討市民接種疫苗後，可如何令出行更方便，但強調單單打疫苗未必可以簡單全面放寬通關，又引述世衞指疫苗僅保護個人，直至達到群體免疫前仍需防疫工作，而本港檢測能力加強，對長遠恢復出行有一定幫助。

創新及科技局局長薛永恒說，本港現時有電子針卡及電子檢測記錄，如果世界各地疫情可以受控，將來開展互動時，兩項技術有助支撐商討。

此外，新一份《財政預算案》增撥逾7.65億元予旅發局，以短中長期措施重振香港旅遊業。邱騰華指，今年的撥款金額跟去年相若，而去年的款項中，因疫情關係令旅發局未能推展一些海外推廣，餘款通常會撥歸庫房，故不會有浪費。他說，預期今年會逐步恢復跨境往來，復甦旅遊業，因此需要需要由旅發局協助推廣，甚至加大力度，故有需要撥款予該局進行。

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記者：徐紹軒﹑陳曉瑩